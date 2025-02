Slik reagerer de på LO-lederens beskjed: – Hun er tøff, men ryddig

Onsdag kunngjorde LO-leder Peggy Hessen Følsvik at hun ikke tar gjenvalg som leder etter fire år bak roret. På årskonferansen i mai trer hun til side for en ny leder for Landsorganisasjonen.

– Dette har jeg tenkt på en stund. Så har jeg brukt litt tid, og tenker at nå er valgkomiteen satt. Da var det et godt tidspunkt å gå offentlig ut med dette, sier Peggy Hessen Følsvik til FriFagbevegelse.

Takker

NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid takker Følsvik for samarbeidet.

– Vi har stått sammen om viktige saker i krevende tider. Hun har vært tøff i forhandlinger, men ryddig å forholde seg til.

– LO er viktig for trepartssamarbeidet. Er det noe vi trenger mer av, så er det nettopp samarbeid som står seg over tid, legger Almlid til.

Statsminister og partileder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre sier han har satt stor pris på samarbeidet med Følsvik gjennom mange år.

– Som LO-leder har hun stått tydelig opp for arbeidsfolks hverdag og arbeiderbevegelsens verdier, som vi sist så i striden om sykelønnsordningen, skriver han i en sms, videreformidlet til Dagsavisen av hans pressekontakt Kristoffer Thoner.

Peggy Hessen Følsvik trer av som leder for LO i mai. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Uten avtale

Før jul ble det brudd mellom LO, NHO og staten i forhandlingene om ny IA-avtale. Da den forrige avtalen gikk ut ved nyttår, var partene fortsatt ikke kommet til enighet. Stridens kjerne var sykelønnsordningen og hva den skulle inneholde.

12. februar kom imidlertid forhandlingene i mål og en ny IA-avtale ble signert.

– Vi er enige om en ny avtale for inkluderende arbeidsliv, og at en kraftigere innsats må til for å få ned sykefraværet. Partene har strukket seg langt for å finne en felles enighet, og det er bra, uttalte arbeidsminister Tonje Brenna den gangen i en pressemelding.

– Reallønna øker

Støre berømmer også Følsvik for arbeidet mot arbeidslivskriminalitet og midlertidige stillinger.

– Hun har gått i front i kampen for et trygt arbeidsliv med heltidsstillinger og mindre midlertidighet og i bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet. Etter flere år der folk knapt har hatt reallønnsvekst, har Peggy og fagbevegelsen bidratt til at reallønna nå øker og folk får bedre råd.

– Jeg er glad for å få fortsette samarbeidet med Peggy i månedene til fram til LO-kongressen i mai, tilføyer partilederen.

I 2022 ble aldersgrensen for valgbarhet til LO-ledelsen økt til 65 år. Det betyr at Følsvik, som nå er 64, kunne blitt gjenvalgt på vårens kongress. Det har hun altså bestemt seg for å ikke gjøre.

– Ikke bra for meg

Mange har oppfordret henne til å fortsette. Det setter hun stor pris på. Men hun har samtidig tenkt fire år framover. Ved slutten av en ny periode, ville hun vært nesten 69 år.

– Da tenker jeg at det ikke nødvendigvis er bra for meg, og heller ikke bra for LO. Du kan si det slik at jeg er født i feil ende av denne fireårsperioden. Jeg makser den helt. Jeg har vært i LO-ledelsen helt siden 2013. Det er over 10 år. Nå er det greit å slippe andre til, sier Følsvik til Frifagbevegelse.

