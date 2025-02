Oljefondssjefen ga feil informasjon om Musk-meldinger

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Da E24 tidligere i år publiserte sms-ene som ble sendt mellom Tangen og Musk, sa oljefondssjefen at hele dialogen dem imellom var offentliggjort.

Nå melder E24 at det ikke stemmer og publiserer flere sms-er mellom de to.

Kommunikasjonssjef Line Aaltvedt i oljefondet skriver til avisen at Tangen under pressekonferansen i januar ikke hadde full oversikt over hvilke meldinger oljefondet hadde offentliggjort, fordi kommunikasjonsavdelingen ikke hadde gitt ham god nok informasjon.

Meldingene, som E24 har fått innsyn i, viser at Musk kontaktet Tangen samme dag som oljefondet annonserte at de ville stemme mot den kontroversielle lønnspakke fra elbilselskapet hans. Tangen forsvarte fondets avgjørelse og ba Musk om å «ikke ta det personlig».

Oljefondet hevder at Musk ikke ba om noen tjeneste eller forsøkte å påvirke stemmegivningen.

I de nye meldingene som er offentliggjort, kommer det fram at de to hadde vekslet meldinger om nettopp denne lønnspakken. Denne gangen er det kun Tangens meldinger til Musk som er offentliggjort, meldingene fra Musk er sladdet. Derfor er det uklart om Musk faktisk ber Tangen om en tjeneste.

