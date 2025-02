Aune er en av Norges mest anerkjente regissører, med bred erfaring innen teater, film og ballett, skriver Nationaltheatret i en pressemelding.

Åremålsperioden er fra 2027 til 2032. Kristian Seltun vil fortsette som teatersjef ut 2026.

– Nationaltheatret står foran viktige veivalg for fremtiden. Styret har etter en grundig prosess kommet fram til at Marit Moum Aune har de egenskaper som skal til for å lede teateret i neste åremålsperiode, sier Nationaltheatrets styreleder Gisele Marchand i pressemeldingen.

Vil forandre

Det tar tid å bygge et repertoar, skaffe dramatikere og regissører. Derfor ansettes teatersjefen nesten to år før hun begynner for fullt. Frem til 2027 skal hun planlegge på deltid ved siden av jobben som husregissør i Nasjonalballetten, skriver Aftenposten.

Hun sier det er for tidlig å snakke om hva hun vil forandre ved teateret, men sier det skal forandres.

– Å forandre er en del av faget og av virkeligheten rundt oss, sier hun til avisen.

«Milliardærøya»

Aune sier i pressemeldingen at det er en ære å bli ny teatersjef ved Nationaltheatret.

– Vi ved Nationaltheatret skal la oss inspirere av det som skjer i internasjonalt teater. Men visjonen er å skape noe genuint, et eget uttrykk, som bare kan oppstå nettopp her. Nationaltheatret ligger i Oslo, men skal være et teater for hele Norge, sier hun.

Aune har også vært produsent i NRK og laget en rekke TV-serier. I 2022 laget hun «Made in Oslo» på Viaplay og i fjor «Milliardærøya» på Netflix, skriver Aftenposten.

