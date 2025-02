Mowi legger ned på Stord – 18 ansatte rammes

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

18 ansatte blir rammet av nedleggelsen, skriver Stord24.

Kommunikasjonsdirektør Ola Helge Hjetland sier til avisen at driften avvikles som følge av redusert etterspørsel etter rensefisk.

– Bruk av rensefisk som verktøy for å håndtere lus er redusert både i Mowi og resten av næringen. Som følgje av dette har behovet både internt og eksternt, blitt kraftig redusert de siste årene, sier han.

Hjetland sier de vil forsøke å finne alternativt arbeid til de 18 ansatte.

– Det vil være behov for ansatte på anlegget en stund til, og vi har god dialog med de ansatte og tillitsvalgte. Vi ønsker å finne gode løsninger for de ansatte på Stord, og vil så langt det er mulig prøve å finne en alternativ jobb for alle i Mowi, sier han.

