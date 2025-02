LO-lederen tar ikke gjenvalg

Det har vært knyttet stor spenning til om Peggy Hessen Følsvik ville ta en ny periode som LO-leder.

Avgjørelsen tok hun for en god stund siden, men hun har ventet med å fortelle det – til nå.

– Dette har jeg tenkt på en stund. Så har jeg brukt litt tid, og tenker at nå er valgkomiteen satt. Da var det et godt tidspunkt å gå offentlig ut med dette, sier Peggy Hessen Følsvik til FriFagbevegelse.

I 2022 ble aldersgrensen for valgbarhet til LO-ledelsen økt til 65 år. Det betyr at Følsvik, som nå er 64, kunne blitt gjenvalgt på vårens kongress. Det har hun altså bestemt seg for å ikke gjøre.

Dermed må LO velge en ny leder på LO-kongressen i mai.

– Det at vi fortsatt er en så sterk og livskraftig 125-åring, og at vi vokser, gleder meg mest som LO-leder, sier Peggy Hessen Følsvik. (Cornelius Poppe/NTB)

69 år neste gang

Mange har oppfordret henne til å fortsette. Det setter hun stor pris på. Men hun har samtidig tenkt fire år framover. Ved slutten av en ny periode, ville hun vært nesten 69 år.

– Da tenker jeg at det ikke nødvendigvis er bra for meg, og heller ikke bra for LO, sier Følsvik.

– Du kan si det slik at jeg er født i feil ende av denne fireårsperioden. Jeg makser den helt. Jeg har vært i LO-ledelsen helt siden 2013. Det er over 10 år. Nå er det greit å slippe andre til.

– Hva har gledet deg mest som LO-leder?

– Det at vi fortsatt er en så sterk og livskraftig 125-åring. At vi vokser. At vi aldri har hatt så mange medlemmer som nå. Og at vi samtidig er kampklare. Vi tar de konfliktene vi må ta. Det viste vi veldig sterkt under streiken i mellomoppgjøret for to år siden. Det mobiliserte vi også nå i striden om sykelønnsordningen. Det at vi fungerer også i forhold til å gå i konflikt, er veldig bra. Vi er ikke en fagbevegelse som bare handler om medlemstilbud og vervepremier. Når det trengs, mobiliserer forbundene våre.

Den største sorgen, var den brå bortgangen til forgjengeren Hans-Christian Gabrielsen.

– Det gjelder både på det personlige plan og for organisasjonen.

Klarte ikke å lande ny AFP-pensjon

– Hvis du spør meg om hva jeg helst skulle gjort, som jeg ikke har fått til, er det nok at vi ikke har fått på plass en ny AFP-pensjon. Det skulle jeg gjerne sett at vi hadde landet før jeg overlater roret til noen andre, sier Peggy Hessen Følsvik.

Hun har tro på at LO kan lande et flertall på dette, men at det skal komme på plass før LO-kongressen i begynnelsen av mai, går ikke.

– Dette skulle vi brukt denne kongressperioden til å fikse. Det var også planen da Hans-Christian og jeg jobbet med det. Det er dumt at vi ikke har klart det.

– Hva vil du savne når du går av som LO-leder?

– Det får jeg kjenne på når jeg kommer så langt. Det er fellesskapet i sekretariatet og ledelsen i LO. Når ting drar seg til … Jeg liker action. Jeg liker det når ting skjer. Og sitte midt oppe i krevende situasjoner, kommer jeg nok til å savne.

– Hva vil du ikke savne?

– Flyplasser og hotellrom. Alle reisene. Det er noe jeg ser fram til å slutte med.

Går ikke av med pensjon

– Hva skal du gjøre?

– Jeg har ikke tenkt å gå av med pensjon. Jeg skal fortsette å jobbe. Selv om jeg ikke skal bli noen sjuende mor i huset, vet jeg av erfaring at det er nok oppgaver å ta seg til på huset vårt. Kanskje kan jeg ta noen vakter i besøkssenteret?

– Har du noen råd til din etterfølger?

– Vedkommende må raskt klare å løfte seg fra det som er forbundsnivå, til å jobbe for hele bredden i den store LO-familien. Det vet jeg av egen erfaring både var krevende, men også spennende.

Hun minner om at den nye LO-lederen umiddelbart får store oppgaver:

– Det aller første den nye LO-lederen må gyve løs på, er det som kommer til å bli en utrolig spennende valgkamp. Stortingsvalget til høsten med valgseier til Arbeiderpartiet og de rødgrønne vil jeg tro står øverst på lista, sier Følsvik.

Til nye høyder

Forbundsleder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, mener Peggy har tatt LO til nye høyder etter at organisasjonen under hennes ledelse har rundet en million medlemmer.

– Vi i Fellesforbundet er stolt av Peggy, og hun kan også selv være stolt av hvordan hun har utøvet sitt verv som LO-leder. Hun har ledet oss trygt og godt gjennom koronakrisen. Hun har ledet en historisk streik, som vi vant. Og nå sist gikk Peggy i bresjen for LOs kamp for å beholde full lønn under sykdom. Også det en kamp vi vant, sier Jørn Eggum og legger til:

– I min verden defineres suksess på bakgrunn av resultater. Og Peggy har definitivt vært en suksess.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum. (Terje Pedersen/NTB)

Aktuell kandidat

Mange har nevnt forbundslederen i Fellesforbundet som Følsviks etterfølger. Selv peker han nå på Mette Nord og resten av valgkomiteen, som hun leder.

– Nå må valgkomiteen få gjøre jobben sin med å finne fram til en kandidat som kan fylle rollen som LOs neste leder.

– Men Fellesforbundet har en tradisjon med å levere gode tillitsvalgte til LOs ledelse. Det er vår ambisjon også denne gangen, sier Eggum.

Leder valgkomiteen

Valgkomiteens leder, Mette Nord opplyser at valgkomiteen er i gang med å finne en som kan fylle rollen som ny LO-leder. Utover det ønsker hun ikke å kommentere aktuelle kandidater.

Hun gir imidlertid følgende dom over den avtroppende LO-lederen:

– Peggy har vært en stødig LO-leder som tok ansvar da det trengtes som mest. Da Hans-Christian Gabrielsen døde, sto Peggy som en påle og har videreført arbeidet i både hans og LOs ånd. Hun har vært gjennom streiker og stått støtt i alle saker. Hun har vært en virkelig tøff LO-leder. Hun fortjener en stor takk og ros for arbeidet sitt, sier Mette Nord til FriFagbevegelse.

Knusende oppgjør

Samtidig som Følsvik varsler at hun ikke tar gjenvalg som LO-leder, tar hun et knusende oppgjør med dem som investerer millioner på å bytte ut dagens regjering med en borgerlig regjering.

Hun advarer mot en utvikling hun mener minner om amerikanske tilstander, der velstående aktører kjøper seg politisk innflytelse gjennom finansiering av politiske kampanjer og organisasjoner.

Den avtroppende LO-lederen er bekymret for rike norske bedriftseiere som sprøyter millioner av kroner inn i politikken, enten direkte til partier eller indirekte gjennom kampanjer, og peker på at de fleste av dem har ett uttalt mål; å fjerne formuesskatten.

– Det handler ikke om «arbeidende kapital». Det handler om milliardærer og hemmelige brorskap med arbeidende PR-maskiner, som vil betale mindre skatt til fellesskapet og putte mer penger i egne lommer, sier LO-lederen, og legger til:

– En sterk fagbevegelse er den viktigste motmakten mot de økonomiske interessene. Det er en grunn til at høyresiden i mange land ønsker å redusere fagbevegelsens makt.

Flere aksjoner

Følsvik viser til følgende aksjoner som søker å påvirke stortingsvalget til høsten:

«Aksjon for norsk eierskap» sier selv de skal bruke minst 40 millioner kroner på kampanjer.

«Fellesaksjonen for verdiskaping og privat norsk eierskap» oppga i fjor høst at de da allerede hadde samlet inn over 19 millioner kroner.

Frp har allerede mottatt 12 millioner kroner fra «Aksjon borgerlig valgseier», men etter at regjeringen foreslo forbud på pengegaver fra anonyme givere har aksjonen med de hemmelige bidragsyterne svart med å doble den anonyme partistøtten til Frp.

I tillegg kommer enkeltpersoner som sponser partiene direkte. En av dem er Stein Erik Hagen som blar opp 14 millioner kroner til årets valgkamp for partiene på høyresiden.

Krise?

Følsvik mener norsk økonomi framstilles feil.

– Det tegnes et bilde av et land i krise, hvor det er umulig å skape noe og der vi omtrent bare kan slukke lyset dersom ikke velgerne stemmer fram en reddende engel fra høyre. Penger og formuer er betydelige maktfaktorer, som brukes til å påvirke politiske beslutninger – enten gjennom trusler om utflytting, finansiering av politiske kampanjer eller markedsdominans, sier Peggy Hessen Følsvik til FriFagbevegelse.

– LO og våre medlemmer representerer folkemakt og demokrati. Vi gir stemme og makt til landets arbeidstakere, mens de økonomiske elitene forsøker å forme politikken i sitt bilde gjennom lobbyisme og store pengesummer.

---

Peggy Hessen Følsvik

Peggy Hessen Følsvik meldte seg inn i LO-forbundet Handel og Kontor allerede da hun fikk sommerjobb på Ålesund lufthavn, Vigra.

Etter videregående skole ble hun ansatt som kabinpersonale i Widerøe.

Senere fikk hun jobb i Braathens SAFE, hvor hun ble hovedtillitsvalgt i 1998. Blant annet ble hun veldig involvert i prosessen da Braathens SAFE ble kjøpt av SAS i 2001.

Følsvik ble valgt til nestleder i Handel og Kontor i 2004 og var 1. sekretær i LO fra 2013 til 2017.

I 2017 ble hun valgt som nestleder i LO med Hans-Christian Gabrielsen som leder.

Hun ble bokstavelig talt LO-leder over natta. 9. mars 2021 døde LO-leder Hans-Christian Gabrielsen brått og svært uventet.

Siden har Følsvik vært øverste leder i LO.

Hun er gift med Håvard Garseth, CEO i Aker Energy. De er bosatt i Bærum og har to voksne døtre.

---