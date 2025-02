Høiby nektes fortsatt tilgang til eget telefonnummer

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

På kvelden 18. november i fjor ble Høiby pågrepet på ny. Samme dag hadde politiet fått rettens godkjennelse til å ransake 28-åringen og hans hjem på Skaugum.

Blant beslagene som ble gjort, var en telefon og det tilhørende sim-kortet, noe som gjorde at Høiby mistet tilgangen til telefonnummeret sitt, skriver Nettavisen.

Bakgrunnen for beslaget var at politiet ønsket å gå gjennom blant annet SMS-er, bilder og videoer som en del av etterforskningen mot kronprinsesse Mette-Marits sønn.

Øyvind Bratlien, Høibys tidligere forsvarer, motsatte seg beslaget og begrunnet det med at det var belastende, og at klient hans trengte det til «livsnødvendige formål», som BankID.

– Kan benytte andre telefonnummer

I desember ba han derfor retten vurdere om politiet skulle få beholde kontroll over nummeret, skriver Dagbladet.

Retten ga imidlertid politiet medhold og konkluderte med at nummeret fortsatt kan holdes i beslag, viser en rettsavgjørelse fra 29. januar. Retten påpekte blant annet at Høiby har flere telefonnummer han kan ta i bruk til slike formål.

Borgarting lagmannsrett opplyser til Nettavisen at avgjørelsen om telefonbeslaget ikke er anket, og at fristen på 14 dager er utløpt.

Flere alvorlige forhold

Høiby har vært etterforsket siden 4. august i fjor da han ble pågrepet for vold mot sin daværende kjæreste i en leilighet på Frogner.

Siden har saken vokst i omfang, og han er i dag er siktet for to voldtekter, som begge gjelder seksuell omgang uten samleie. Dette erkjenner han ikke straffskyld for.

Høiby er også siktet for mishandling i nære relasjoner mot tre ekskjærester, blant dem Juliane Snekkestad og Nora Haukland. Han erkjenner ikke straffskyld for dette.

Han er også siktet for trusler mot en mann i 20-årene. Dette har han erkjent.