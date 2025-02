Hamar-kvinne funnet død – tre menn siktet for medvirkning til drap

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Etterforskningen pågår for fullt, og politiet bruker fortsatt store ressurser på å finne ut hva som har skjedd i boligen i Hamar. Vi er fortsatt i en tidlig fase av etterforskningen, og det er derfor begrenset hva vi kan gi av informasjon om saken, sier politiadvokat Anders Møllersen i Innlandet politidistrikt i en pressemelding onsdag.

De pågrepne, alle menn i 40- og 50-årene, er siktet for medvirkning til drap.

– Politiet vil begjære varetektsfengsling for to av de siktede, og når det gjelder tredjemann, vil det fortløpende bli vurdert i løpet av kvelden. Fengslingsmøter blir torsdag, sier Møllersen.

Styrket hypotese om drap

Kvinnen er obdusert.

– Jeg kan ikke opplyse om hva som kom fram under obduksjonen, men funnene som er gjort, styrker hypotesen om at hun er drept, sier Møllersen.

Advokat Sol Elden forsvarer en av mennene. Han var onsdag i avhør hos politiet.

– Vår klient stiller seg uforstående til siktelsen. Han har sittet i avhør i hele dag og har etter beste evne forsøkt å bidra til politiets etterforskning ved å dele den informasjon han har.

Mannen er en av to som blir fremstilt for varetektsfengsling torsdag.

Omfattende politiaksjon

Kvinnen ble funnet død i en bolig i Hamar i 13-tiden tirsdag. Politiet oppsøkte adressen etter å ha mottatt en bekymringsmelding fra huseieren.

Etter funnet av den døde kvinnen aksjonerte politiet mot flere adresser, og tre menn ble i løpet av dagen pågrepet. Politiet karakteriserte først dødsfallet som mistenkelig, før de senere startet drapsetterforskning.

Kripos er koblet inn i etterforskningen og var tirsdag til stede i Hamar med flere personer. Politiadvokat Møllersen sier at politiet ba om bistand fra Kripos for å finne ut om det har skjedd et drap.

Derfor er de tre pågrepne foreløpig ikke siktet for mer enn medvirkning til drap.