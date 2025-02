Gjerningsmann trodde ikke han drepte Jonas Henriksen med skuddene

– Det har aldri vært min intensjon å ta livet av Jonas. Noensinne, sa den drapstiltalte 29-åringen i tingretten i Hønefoss onsdag.

Aktor Vibeke Gjøslien utsatte den drapstiltalte 29-åringen for en detaljert og nitid utspørring om drapet på Jonas Aarseth Henriksen (30) den 17. august 2023. Med spørsmålene demonstrerte statsadvokaten at hun ikke tror på forklaringen om at hensikten med å lokke den kjente tiktokeren ut til et øde sted i skogen bare var å slå ham helseløs i beina med et brekkjern.

Den innleide skytteren beklaget overfor familien til Jonas Henriksen da rettssaken startet tirsdag. Han har forklart at ikke kjente offeret sitt, men at han ble leid inn av den tiltalte 34-åringen i saken for å utsette Henriksen for skade, fysisk og materielt, for å ramme ham økonomisk.

Ikke informert om møtet

Møtet med Henriksen ved den avsidesliggende hytta i skogen i Nes i Ådal, var ikke noe han hadde avtalt eller informert 34-åringen om, sa han i retten.

29-åringen forklarte at han uten spesielle baktanker la klar pistolen, like ved brekkjernet, i hytteveggen i forkant av møtet med Henriksen. Da han mente tiden var inne for planlagte voldsutøvelsen, trakk han seg imidlertid tilbake med brekkjernet etter bare ett forsøk på å ramme offeret i beinet.

Den tiltalte mente Jonas Henriksen trakk noe blankt fram fra lomma og tenkte det var en kniv. Da grep han i stedet til pistolen.

Ville fullføre oppdraget

Jonas Henriksen trodde han var tilkalt til hytta for å sjekke en tett brønn. Da han ble angrepet av 29-åringen løp han mot varebilen sin, men skutt etter på veien. Han falt, men reiste seg opp og fortsatte. Da skjøt gjerningsmannen tre skudd til mot ham.

– Jeg oppfatter at jeg treffer med det første skuddet, men så reiser han seg og løper, og da blir jeg usikker, så jeg skyter tre skudd til, forklarte 29-åringen.

– Jeg ser vel på det slik at jeg skifter verktøy når jeg griper til pistolen der og da, og skyter mot beina hans, slik at jeg fullfører oppdraget mitt, sa 29-åringen da forsvareren han, advokat Marius Dietrichson, stilte spørsmålet

Visste ikke at Jonas døde

Henriksen kom seg inn bak rattet, men kjørte bare noen få meter før bilen skjærer ut av veien og blir stående der den senere blir funnet med sjåføren død bak rattet. Gjerningsmannen kommer bak i sin egen bil og kjører forbi, videre og hjem uten noen bestemt tanke over utfallet.

På veien over tunet hadde han plukket opp Jonas Henriksens mobiltelefon som han senere knuste sammen med sin egen. Bitene kastet han i en elv på veien.

Dagen etter leste han i avisen at offeret døde.

– Jeg ble ganske preget av det, faktisk. Det gikk opp for meg hva som virkelig hadde skjedd, sa 29-åringen.

I retten uttrykker han anger for utfallet av saken, men svarer likevel ikke mer enn han må på spørsmålene fra aktor. Bortsett fra de andre tiltalte i saken avviste 29-åringen flere ganger å oppgi navn på andre personer han var i kontakt med i forbindelse med oppdraget.