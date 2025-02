Frp og Sp vil fjerne flypassasjeravgiften

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

At Sp ville fjerne avgiften, ble kjent i januar, mens Frp har fått vann på mølla som følge av at Sverige fjerner avgiften fra 1. juli i år, skriver NRK.

– Flypassasjeravgiften er ingen miljøavgift og påvirker ikke miljøet. Det er en ren inntekt for staten. Avgiftsbelastningen i luftfarten er altfor høy, og vi må få en slutt på det, sier stortingsrepresentant Hans Andreas Limi (Frp).

Avgiften ble innført første gang i 2016 av Solberg-regjeringen, som Frp var en del av. Siden har avgiften blitt endret i flere omganger. Under pandemien ble den lagt på is som følge av konsekvensene for luftfarten, før Ap-Sp-regjeringen innført den igjen i 2022.

Når man kjøper en flybillett, må man i dag betale flypassasjeravgift på 60 kroner for hver flytur i Norge og 342 kroner for utenlandsreiser.

Så langt er det bare Frp og Sp som har gått inn for å fjerne avgiften, mens MDG og Venstre på sin side vil øke den. Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Cecilie Knibe Kroglund (Ap), mener man må se på helheten av skatte- og avgiftsnivået og peker på at Ap har redusert avgiften i regjering.

Les også: Listhaug i retten: Var forberedt på en knyttneve

Les også: Vedum garanterer å ikke gå til høyre etter valget