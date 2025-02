Fire sykehjem i Oslo blir privat kommersielt drevet

Byrådet ga sykehjemsetaten i mai 2024 oppdrag å konkurranseutsette fire sykehjem. Nå er det klart at Norlandia Health and Care AS tar over driften til både Abildsøhjemmet og Bjølsenhjemmet. Det skriver byrådsavdeling for helse i en pressemelding.

Tidligere i år ble det kjent at Smartlegen AS skal drifte Uranienborghjemmet og Kantarellenhjemmet fra 1. mai 2025.

Norlandia skal ta over driften fra 1. juni 2025, og dermed går totalt fire sykehjem fra å være kommunalt drevne til å bli privat kommersielt drevet.

Ingen ansatte skal gå ned i lønn når Norlandia overtar driften, opplyser Oslo kommune. Sykehjemsetaten inviterer til informasjonsmøter for medarbeidere, beboere og pårørende etter at kontraktene er signert.

