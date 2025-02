WWF anker gruve-nederlaget til lagmannsretten

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi ber ikke domstolene om å ta stilling i politiske spørsmål og undergrave demokratiske vedtak. Tvert imot – vi ber domstolene sikre at politikerne følger sine egne lover, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond Karoline Andaur i en pressemelding.

Organisasjonen saksøkte staten med påstand om at åpningen av store havområder for mineralvirksomhet var ulovlig. Oslo tingrett kom til motsatt konklusjon: Vedtaket er ikke i strid med havbunnsmineralloven og dermed gyldig.

Spørsmålet retten har tatt stilling til, var om kartleggingen som ble gjort i forkant av den formelle åpningen av et område i Norskehavet og Grønlandshavet, var tilfredsstillende.

– Tingretten er enig med WWF i at letevirksomhet vil kunne få større miljøkonsekvenser enn det som er lagt til grunn for åpningsvedtaket. Dette mener vi burde ha ført til at åpningsvedtaket blir kjent ugyldig, sier Andaur.

WWF mente konsekvensutredningen ikke oppfylte kravene som settes i Havbunnsmineralloven, og at staten brøt med både Grunnloven og Norges folkerettslige forpliktelser.

I tillegg til at det ikke er foretatt en gyldighetskontroll av utredningsmanglene, framholder miljøorganisasjonen blant annet at det er gjort feil tolkning av EØS-direktiv og manglende vurdering av brudd på folkerettslige forpliktelser.

