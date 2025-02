To finnmarkskommuner sier nei til ny kraftlinje

Ordførerne i begge kommuner mener den nye kraftlinjen vil brukes til å eksportere kraft fra vindkraftverk og frykter at omfattende vindkraftutbygging sammen med nye kraftlinjer vil skade reindrifta, skriver Klassekampen. I tillegg fryktes det at all kraft går med til å elektrifisere Melkøya.

Den nye 420 kV kraftlinjen er allerede under bygging fra Balsfjord i Troms til Hammerfest i Finnmark, der Equinors gassanlegg på Melkøya ligger. Derfra har Statnett nylig fått konsesjon til å bygge linjen videre østover til Varangerbotn gjennom kommunene Porsanger, Lebesby, Tana og Nesseby.

Fylkesordfører Hans-Jacob Bønå (H) sier at et nei fra to kommuner ikke betyr at kraftlinjen ikke kommer.

– Tana og Nesseby kan ikke motsette seg noe resten av Øst-Finnmark ønsker. Jeg kan ikke forestille meg at Statnett kansellerer utbyggingen, sier han.

