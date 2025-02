Skjøt og drepte Jonas Henriksen – skulle egentlig bare slå ham ufør

– Jeg vil først og fremst beklage til familien. Det har aldri vært meningen at Jonas skulle dø. Oppdraget mitt var å slå Jonas i beina med brekkjern, noe som utviklet seg til at han nå er død, dessverre, sa 29-åringen og la til at han angret veldig.

Med klar, fast stemme og korte setninger forklarte 29-åringen hvordan han for 35.000 kroner takket ja til en jobb for å slå Jonas Aarseth Henriksen i beina med et brekkjern.

– To skudd i ryggen på et øde sted. Etter påtalemyndighetens syn dreier dette seg om en ren henrettelse, sa statsadvokaten.

Fikk oppdrag

Jonas Aarseth Henriksen ble narret i en felle ved en hytte innerst i Nes i Ådal 17. august 2023. I stedet for å fikse en brønn, slik han trodde, ble han overfalt, slått og skutt to ganger i ryggen. De tiltalte hevder de bare skulle skade den populære tiktokeren «LastebilJonas», og at det ikke var meningen å drepe ham.

– Bestillingen var at jeg skulle slå ham i beina med brekkjern. Jeg skulle skade ham så mye at han ble arbeidsufør, sa 29-åringen i retten.

Han forklarte at han tok fram pistolen da han trodde han så at Jonas Henriksen hadde en kniv da han skulle til å slå ham.

Han kjente ikke offeret sitt, men hadde fått oppdraget via en mellommann. Sammen med ham på tiltalebenken sitter blant annet også oppdragsgiveren, en 34 år gammel mann som også er tiltalt for drapet den 17. august i fjor.

Sjalusi

Bakgrunnen og motivet til 34-åringen for å bestille noe slikt skal ha vært at Jonas Henriksen fire år tidligere skulle ha hatt et kortvarig forhold hans nåværende samboer.

De to var riktignok ikke sammen på drapstidspunktet, men 34-åringens forsvarer, advokat Jon Anders Hasle, sa i tingretten tirsdag at klienten hadde et slags «nag» og «negativ energi» knyttet til Henriksen.

Påtalemyndigheten har varslet mulig påstand om forvaringsstraff for 34-åringen. To sakkyndige, psykiater Janne Gudim Hermansen og psykologspesialist Hanne Klevmark, har utarbeidet en rettspsykiatrisk vurdering av 34-åringen og følger rettssaken i Hønefoss.

Tung første dag

I alt fire personer sitter tiltalt for drapet i 2023. Da rettssaken startet tirsdag, var det bare 29-åringen som erkjente straffskyld for drap. De tre andre erkjente skyld for vold og medvirkning til skadeverk, men avviste at de hadde vært med på å planlegge et drap.

Det mener imidlertid påtalemyndigheten at de kan bevise i løpet av de neste ukene.

Rettssaken går i Ringerike, Asker og Bærum tingrett i Hønefoss, som er fylt av aktører, pårørende og et tallrikt pressekorps. I alt tre rettssaler er tatt i bruk i gjennomføringen av saken.

Henriksens far Trond Henriksen, mor Elin Aarseth, søster Ida Aarseth Pedersen og samboer Pernille Andersson er til stede inne i rettssalen sammen med de fire tiltalte.

– Det er på en måte en stor forløsning å endelig være i gang med rettssaken, men denne første dagen har vært fryktelig tung for familien. Men de ønsker å være åpent til stede for å følge dette, sier bistandsadvokat Marijana Lozic til NTB.