Schibsted kjøper svensk og finsk TV for 6,8 milliarder kroner

MTV må ikke forveksles med musikkanalen, dette er Finlands største kommersielle TV-aktør med flere kanaler.

Avtalen om å kjøpe to av de mest populære TV-kanalene i Sverige og Finland befester Schibsted Medias strategi om å styrke uavhengig journalistikk, investere i kvalitetsinnhold og utvikle attraktive medieprodukter i hele Norden, heter det i en pressemelding fra Schibsted.

– En stadig tøffere konkurranse i mediebransjen gjør det enda viktigere å bygge sterke, nasjonalt forankrede medieposisjoner med tilstrekkelig størrelse og investeringskraft, og på den måten sikre redaksjonell uavhengighet. Denne avtalen er et viktig skritt på veien mot å skape en ledende nordisk mediedestinasjon med sterke uavhengige medier, sier konsernsjef Siv Juvik Tveitnes.

Selgeren Telia kjøpte ifølge DN Bonnier Broadcasting for 9,2 milliarder svenske kroner. Telia opplyser nå at selskapet kommer til å bokføre en regnskapsmessig nedskrivning på rundt to milliarder svenske kroner når salget er gjennomført. Inntektene fra salget skal brukes til å redusere gjeld.

– Langsiktig eier

Schibsted Media, med hovedkontor i Oslo og grunnlagt i 1839, eier fra før blant annet VG og Aftenposten i Norge, Aftonbladet og Svenska Dagbladet i Sverige. Ifølge selskapet gjør de dette blant annet for å tenke langsiktig og styrke journalistikken i urolige tider.

– TV4 og MTV er anerkjente, uavhengige nyhetsformidlere og sentrale aktører i å fremme demokratiske verdier nasjonalt. De er også ledende innen underholdning og drama av høy kvalitet. Dette gjør Schibsted Media til en ideell, langsiktig eier. Med støtte fra Stiftelsen Tinius vil vi bevare og videreutvikle TV4 og MTV som pålitelige og uavhengige medieaktører, sier konsernsjef Siv Juvik Tveitnes i Schibsted Media.

Et samarbeid på annonsesiden er også på trappene. Det samme gjelder innholdsrettigheter og abonnementsmodeller.

Virksomheten TVM hadde 887.000 abonnenter ved utgangen av 2024, en vekst på 13 prosent fra året før.

Fullføres før jul

Eieren av Schibsted Media, Stiftelsen Tinius, støtter transaksjonen fullt ut.

– Det er av avgjørende betydning å styrke Schibsted Medias portefølje, særlig i en tid der demokrati og ytringsfrihet er under press, sier styreleder Kjersti Løken Stavrum i Schibsted Media og administrerende direktør i Stiftelsen Tinius.

Transaksjonen skal etter planen gjennomføres innen tredje kvartal 2025, forutsatt at alle godkjenninger er på plass.

TV- og medievirksomheten har for tiden rundt 1200 ansatte i Finland og Sverige. Det er ikke sagt noe om hvilke følger oppkjøpet vil få for dem.

