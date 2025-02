Regjeringspolitikere trukket for lite i skatt i forbindelse med utgifter for hjemreiser

Etter en gjennomgang av regelverket, oppdaget Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) at de innberettet feil til skattemyndighetene når departementene har dekket parkeringsutgifter på hjemreiser for politikere som pendler.

Dermed har en del politikere har blitt trukket for lite i skatt, opplyser Statsministerens kontor (SMK).

– Vi beklager at feilpraktiseringen ikke er blitt oppdaget og konsekvensene dette får for dem som er berørt, sier Bjørn Sæstad, divisjonsdirektør i DFØ til Dagens Næringsliv (DN), som skrev om saken først.

Forventer at SMK tar regningen

En av dem som er berørt, er tidligere Sp-statsråd Ola Borten Moe, som i perioden 2021 til 2023 fikk refundert 59.000 kroner i parkeringsutgifter. Til DN sier Moe at han forventer at SMK tar regningen.

– Det er enda et eksempel på at den administrative kvaliteten rundt politisk nivå ikke holder akseptabel standard og at det ender opp som et mulig problem for enkeltstatsråder. De fikk sist kritikk fra Stortinget i forbindelse med alle sakene vedrørende habilitet og de administrative systemene rundt, skriver Moe i en melding til avisen.

I alt 36 politikere er berørt av dette i perioden 2019–2024. Parkeringsdekningen for 2019 til og med 2023 og som den enkelte kan bli skattepliktig for, utgjør samlet 533.200 kroner og berører 33 politikere.

Har brukt feil lønnsart

SMK opplyser at politikerne på korrekt måte har fått refundert utgifter de har hatt til parkering når de har reist hjem, men at feilen har skjedd administrativt, når parkeringsutgiftene politikerne har fått dekket, er rapport inn til skattemyndighetene.

– I innrapporteringen er det brukt feil lønnsart. Det har ført til at utgiftsdekningen er rapportert inn som skattefri, selv om den skulle ha vært skattet av, sier kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse ved Statsministerens kontor.

SMK har informert skattemyndighetene om feilen og vært i dialog med skattemyndighetene om hvordan dette kan rettes opp. Skattemyndighetene har bedt om at innberetningen av parkeringsdekningen korrigeres for de siste fem årene.