Person bekreftet død – funnet hardt skadet på gata i Oslo

Politiet meldte klokka 6.49 at personen var bekreftet død. Halvannen time senere var vedkommende identifisert, og politiet jobbet med å varsle de pårørende.

– Siden vi ikke er ferdig med varsling av pårørende, vil vi ikke opplyse om kjønn eller andre omstendigheter rundt vedkommende nå sier oppdragsleder Thomas Berg i Oslo politidistrikt til NTB.

Omstendighetene rundt hendelsen er uklare, opplyser politiet. Kriminalteknikere var på funnstedet ved Solli plass i Oslo sentrum tirsdag morgen.

– Vi må jobbe ut ifra flere hypoteser i denne saken, da vi per nå ikke har opplysninger om hva som har skjedd forut for at personen ble funnet liggende på bakken, skriver operasjonsleder Guro Sandnes i politiloggen.

Det var forbipasserende som meldte fra til nødetatene. Politiet ser på dødsfallet som mistenkelig, og vil verken utelukke eller bekrefte at det har skjedd noe kriminelt, sa operasjonsleder Gabriel Langfeldt til NTB i 6.30-tiden.

Det jobbes med å innhente vitneopplysninger og materiale fra overvåkingskameraer i området.