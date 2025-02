Oslo-foreldre kan få SMS-varsel hvis barna dropper skolen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Skolefraværet er for høyt og starter tidlig. Vi må forhindre at litt fravær vokser til mye fravær da det sterkt påvirker elevenes læring og fullføring i skolen. Det er viktig at vi forebygger, forstår og følger opp, sier utdanningsbyråd Julie Remen Midtgarden (H) til Avisa Oslo.

Tiltaket med varslingsordningen om ugyldig fravær ble foreslått av Fremskrittspartiet. Det ble vedtatt i august 2023.

Til høsten kan den første SMS-en sendes ut til foreldre dersom deres barn ikke møter opp på skolen.

Utdanningsbyråden forteller at før det nye systemet tas i bruk, må elevenes personvern sikres. I tillegg må de være sikre på at praksisen faktisk gir mindre fravær.

– Derfor må det gås opp grenser for hvordan dette skal brukes, og vi legger opp til at bruk av automatisk varsling bør skje i forståelse mellom skole, foresatte og elev, sier Midtgarden.