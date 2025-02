Norge og Danmark inngår et nytt forsvarssamarbeid

– Det er en urolig tid og en krevende sikkerhetspolitisk situasjon i Europa. Vi står sammen med våre ukrainske partnere i forsvaret av frihet og demokrati, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i en pressemelding.

Der sier han at Europa må gjøre mer for Ukraina og opplyser at Norge og Danmark skal styrke forsvarssamarbeidet.

VG omtalte saken først.

– Stort potensial

Samarbeidet styrkes på følgende områder:

Investeringer i felles plattformer, våpensystemer, sensorer og ammunisjon, som gir potensial for å redusere kostnadene, både ved anskaffelse og vedlikehold.

Vurdere muligheter for felles opplæring og trening.

– Norge og Danmark ser et stort potensial for å styrke samarbeidet innen forsvar. Begge land har behov for å øke forsvarsevnen og ser fordelene av et tettere samarbeid. Dette vil ikke bare styrke de to nasjonenes forsvar, men også bidra til den samlede nordiske forsvarsevnen og kapasiteten i Nord-Europa, sier Støre.

Styrkemål fra Nato

Norge og Danmark har begge fått tildelt styrkemål fra Nato. Det er også dialog mellom de to landene om romsamarbeid og maritim overvåking.

– Dette skaper muligheter for samarbeid for å oppfylle disse kravene. I tillegg er begge land i gang med å anskaffe langtrekkende droner for maritim overvåking, hvor industrisamarbeid kan være aktuelt, sier statsministeren.

Nyheten kommer etter at Støre og Danmarks statsminister Mette Frederiksen deltok på Samak-toppmøtet på Holmenkollen i Oslo tirsdag. Dagen før var de begge i Kyiv på et toppmøte med andre europeiske ledere i forbindelse med treårsmarkeringen av Russlands invasjon av Ukraina.

