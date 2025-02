Lotto-sendingen bytter kanal og sendetid fra lørdag

Tidligere har sendetiden vært klokka 19.45 på NRK1. Fra og med lørdag 1. mars skal Lotto-sendingen i sin helhet vises på NRK2 klokka 18.50. Dermed blir resultatene publisert én time tidligere, opplyser Norsk Tipping i en pressemelding.

Helt siden 1987 har Lotto vært et fast innslag på NRK1 på lørdagskvelden. 38 år senere er det altså slutt på denne kanalen. Bakgrunnen er at NRK gjør endringer i sitt program.

– Vi ser på seertallene at trekningen på NRK1 ikke er like viktig for publikum som før, og sendingen utgjør en dupp i flyten vår på NRK1 lørdagskvelden. Dette henger trolig sammen med at en stadig økende del av spillerne følger trekningsresultatene digitalt, sier TV-sjef i NRK, Jan Egil Ådland, til Kampanje.

Selve sendingen skal det ikke gjøres noe med – den vil være den samme som tidligere, forsikrer Norsk Tipping.

Spillefristen for Lotto vil fortsatt være klokken 18 på lørdager.