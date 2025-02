Listhaug vitnet i retten: Var forberedt på en knyttneve

I forbindelse med rettssaken har flere Palestina-aktivister møtt opp utenfor tinghuset og inne i rettssalen. Ifølge Aftenposten ble en person utvist mens Listhaug forklarte seg.

– De ble mer og mer aggressive på turen. Jeg hadde muligheten åpen for at det kunne komme en knyttneve, sa Fremskrittsparti-leder Sylvi Listhaug da hun vitnet i Oslo tingrett tirsdag ettermiddag.

Listhaug sa hun prøvde å gå rolig forbi demonstrantene da hun passerte Utenriksdepartementet i Oslo sentrum 13. mars i fjor. Likevel begynte noen av dem å følge etter henne.

– Jeg var helt rystet. Jeg tror ingen har sett meg slik før. Jeg har opplevd mye gjennom tiden, men dette var noe helt annet, sa Listhaug og forteller at hun ringte PST om hendelsen like etterpå, ifølge Nettavisen.

– Etter dette går jeg ikke alene lenger i Oslo sentrum. Jeg går med ansatte og har trygghetsalarm. På fritiden kan jeg ikke ha med meg ansatte, men jeg har med meg alarmen, sa Frp-lederen.

– De var mange

Rettssaken startet mandag mot tre Palestina-demonstranter – tre kvinner i 40-årsalderen – som er tiltalt for forsøk på rettsstridig påvirkning av Frp-leder Sylvi Listhaug i Oslo i fjor. De har alle forklart i retten at de ikke opplevde Listhaug som redd under opptrinnet, snarere tvert imot.

Listhaug hadde vært på handletur på Frogner da hun passerte departementsbygningen i Vika. Hun forklarte at hun bevisst pratet i telefonen i et forsøk på å unnslippe aktivistenes oppmerksomhet. Da dette ikke lyktes, fortsatte hun å ha linjen til nestleder Hans Andreas Limi åpen i tilfelle noe skulle skje på veien.

De tre kvinnene var blant dem som fotfulgte Listhaug. Demonstrantene ropte ukvemsord og filmet henne. Hele opptrinnet varte i sju minutter.

– De var jo mange. Jeg tenkte at hvis jeg blir angrepet, så er jeg alene her, sa Listhaug i retten.

Nekter skyld

Ifølge tiltalen ropte demonstrantene utsagn som: «Frp hør, barn i Gaza dør», «Blod på hendene, blod på pengene», «Shame on you», «Hvordan er det å vite at barn dør?», «Du jobber for oss, ikke sant?» og «Hører du, eller gir du faen?».

De tre nekter straffskyld, og anfører at handlingenes deres 13. mars var beskyttet av ytringsfriheten.

Tiltalte nummer to sa ifølge Aftenposten tirsdag at Listhaug ikke var redd: – Hun smilte. Jeg ante ikke at jeg kunne bli tiltalt for å stille en politiker noen spørsmål. Hva skulle jeg ha gjort annerledes? Skulle jeg ha invitert henne på middag, sa hun.

Listhaug har kalt opplevelsen den verste hun har hatt som politiker. Det var ikke Listhaug eller Frp som anmeldte kvinnene, men Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Listhaug er dermed ikke fornærmet i saken, men stiller som vitne, ifølge TV 2.

