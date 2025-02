Knivran i Oslo sentrum – to menn pågrepet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Flere bevæpnede patruljer søkte etter gjerningspersoner, og to personer er pågrepet uten dramatikk, opplyser politiet.

– Fornærmede ble truet med en skarp gjenstand, samt slått og slengt i bakken. Fornærmede tok selv tak i den skarpe gjenstanden for å dytte den bort, som gjorde at han fikk et kutt i hånden, opplyser operasjonsleder Gabriel Langfeldt i politiloggen.

Mannen anses som lettere skadet.

De to personene som er pågrepet, er menn i 20- og 30-årsalderen, ifølge politiet. Gjenstandene som ble stjålet, ble funnet i de pågrepnes besittelse.

En kniv som stemmer overens med beskrivelsen, er beslaglagt.