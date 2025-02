I dag kommer Jonas-drapet opp for retten

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Av Peter Tálos/NTB

I dag starter rettssaken mot de fire mennene i alderen 29 til 34 år. I alt 24 rettsdager er satt av til behandlingen av saken i Ringerike, Asker og Bærum tingrett, halvannet år etter drapet. Rettssaken holdes i Hønefoss.

Alle de siktede nekter straffskyld. Ifølge tiltalen skjedde det om morgenen 17. august 2023. Da skal den yngste av de tiltalte ha skutt Henriksen i ryggen. Han døde av skadene.

Drapet skjedde på ved en avsidesliggende hytte i Nes i Ådal på Ringerike, som Henriksen var blitt narret til å reise til.

Motivet er av påtalemyndigheten opplyst til å være sjalusi. Ifølge TV 2 hadde Henriksen et kortvarig forhold til en kvinne som i dag er i en relasjon til en av de tiltalte.

Erkjenner skade, ikke drap

Statsadvokaten mener drapet hadde vært planlagt i lang tid og utført på oppdrag fra den eldste av de tiltalte, en 34 år gammel mann fra Ringerike.

34-åringen har innrømmet at han ga oppdrag om skadeverk og vold, men ikke at det var snakk om å drepe Henriksen.

– Han erkjenner straffskyld for alle forholdene unntatt drap, sier hans forsvarer, advokat Jon Anders Hasle, til NTB.

14 saker anmeldt

Henriksen var kjent som «LastebilJonas» på Tiktok, der han hadde 50.000 følgere og hvor han fortalte om flere av hendelsene han ble utsatt for.

I en periode på nesten to år, fra 25. juli 2021 til 7. august 2023, ble det anmeldt 14 saker hvor Henriksen hadde en rolle, til Sørøst politidistrikt. Alle skal ha hatt sin bakgrunn i det samme motivet i saken.

– Etterforskningen har avdekket at det ligger et personlig motiv bak både voldshendelsen i mars, skadeverkene på boligen i Tønsberg, skadeverk på ulike kjøretøy, tagging i Hønefoss-området og drapet, uttalte politiinspektør Odd Skei Kostveit da etterforskningen hadde pågått i fire måneder.

Politiet beklaget

Henriksen hadde status som fornærmet i en rekke saker før han ble funnet død. Ingen av sakene var oppklart, til tross for at 30-åringen hadde anmeldt hærverk, ildspåsettelser og vold til politiet.

I etterkant har politiet gått ut og beklaget at de ikke gjorde nok for å etterforske disse forholdene. Familien til Henriksen har uttalt at de mener drapet kunne vært unngått.

En egen arbeidsgruppe, som har gjennomgått og undersøkt etterforskningen forut for drapet, slår fast at politiet burde gjort en grundigere vurdering og sett etter mulige sammenhenger på et tidligere tidspunkt.

– Vi har vært ganske påpasselige med å ikke falle i en felle med etterpåklokskap, men det er klart at sakene han anmeldte, burde ha blitt håndtert bedre fra politiets side og satt i sammenheng. Utfallet er sterkt beklagelig, uttalte påtaleleder Kjell Johan Abrahamsen i Sørøst politidistrikt til NTB i begynnelsen av februar.