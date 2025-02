Frode Jacobsen tar gjenvalg: – Den usikre tida vi lever i gjør at mange melder seg inn i Ap

---

Hvem: Frode Jacobsen

Hva: Leder i Oslo Arbeiderparti, fast møtende vara for Jonas Gahr Støre og medlem av finanskomiteen

Hvorfor: Går for gjenvalg på Oslo Aps årsmøte i helgen

Du har sittet ni år som leder, og går for gjenvalg nå. Hvilke ønsker og ambisjoner har du for Oslo Ap?

– Jeg har både ambisjoner og ønsker om at Oslo Ap skal være et sted der folk har lyst til være med for å utvikle politikk, og for å skape en bedre og større organisasjon med mer aktivitet og flere medlemmer. Akkurat nå preges vi jo av stor optimisme og entusiasme. Siden nyttår har vi fått 377 nye medlemmer. Jeg har vært leder i ni år, og vært med i mange flere år enn det, men jeg kan ikke huske lignende tilstander. Det er deilig, etter noen år med mange motbakker. Jeg synes dette er gøy, og det er et momentum og en stemning jeg håper vi tar med inn i årsmøtesalen fredag og lørdag.

Hvilke ambisjoner har du for deg sjøl, da?

– Har alltid hatt det som leveregel at jeg tenker mest på å gjøre en bra jobb der jeg er. Jeg tror jeg er en ganske samlende leder som folk har bred tillit til i organisasjonen. De kjenner meg godt, vet hva jeg står for og hva jeg har gjort i de åra jeg har vært leder, og før det. Men jeg er selvfølgelig fortsatt sur for at vi tapte makta i Oslo for to år sia, så nå handler det mye om å gjøre et best mulig stortingsvalg i 2025, men vi har også planene klare for hva vi skal gjøre for å vinne tilbake makta i 2027.

Og hvilke planer er det?

– Det handler om å utvikle ny politikk på de områdene som betyr noe for folk i deres hverdag. I Oslo har vi tatt en tydelig rolle og fremma forslag til hvordan vi kan følge opp unge kriminelle på en bedre og mer målretta måte. På årsmøtet skal vi vedta en omfattende uttalelse om idrett, aktiviteten som samler flest barn og unge i byen vår. Et godt idrettstilbud er viktig for den enkelte, for samfunnet og for oss alle. Samtidig skal vi også vedta en omfattende uttalelse om områdeutvikling, at staten skal gå inn og bruke store penger på levekårsutsatte områder i Oslo. Det har vi sett gode resultater av på Søndre Nordstrand og Groruddalen, så det skal utvikles og styrkes ytterligere.

– Når jeg snakker om optimisme og entusiasme, så er det riktig. Men når vi samles til årsmøte preges vi samtidig av et større alvor og mer usikkerhet om det som skjer rundt oss, det blir nok også et hovedtema på årsmøtet. Tonje Brenna skal holde den politiske hovedinnledningen. Vi får også besøk av Jonas Gahr Støre, Jens Stoltenberg og Espen Barth Eide, som nok vil ha med seg et budskap om at vi lever i en usikker tid.

– Den usikre tida vi lever i gjør at mange melder seg inn i Ap, og at flere sier de vil stemme på oss. Stadig flere tenker nok at det er tryggest å velge Ap, med folk de vet er til å stole på, og jobber hver dag for at Norge kan kunne klare å bidra på best mulig måte i den litt, ja, spinnville tida vi lever i.

Stoltenberg-effekten er ganske tydelig nå, og du har skrevet varmt om «A-laget» på Facebook. Er dette starten på Aps nye vår, tror du?

– Jeg tror folk liker å se at det er et tydelig Ap, som både står for noe, står for internasjonalt samarbeid, og står for at Norge kan og bør gjøre mer internasjonalt. Samtidig tror jeg at folk liker at Arbeiderpartiet har folk som er til å stole på. Det tror jeg bidrar til at man i større grad ser at det er Ap som kan ha svarene på de utfordringene og problemene vi ser og står overfor. Dette er nok en mulighet for Ap til å vokse ytterligere, men det krever mye av oss også. Levere politikk de ser gjør en forskjell i den utrygge tida mange kjenner på nå.

Hva gjør det lykkelig?

– Det gjør meg lykkelig å se at familie og venner ha det bra, at barna mine som begynner å bli voksne ser ut til å leve gode liv og klarer seg fint. Hvis jeg da i tillegg kan dra på hytta i løpet av våren, og nyte fred og ro, sol og sommer på Hvaler, bidrar det ytterligere til lykkefølelsen.

Hvaler er nydelig, da!

– Er ille fint, gett!

Hvem var din barndomshelt?

– Min barndomshelt var vel Tom Lund, som spilte fotball på Lillestrøm og for Norge, som jeg fortsatt mener er den beste fotballspilleren Norge har hatt.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da kjøper jeg en pose med smågodt og ligger på sofaen i stua sammen med kona mi, og ser på en eller annen TV-serie.

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Hvis jeg kunne lest tankene til folk, ville det gjort min hverdag mye enklere tror jeg.

Hva liker du best ved deg selv?

– At jeg er jordnær og arbeidsom.

Hvem skulle du helst stått fast i heisen med?

– Akkurat nå tror jeg det skulle vært Mohamed Salah på Liverpool, både for å fortelle han hvor utrolig god han er, men òg at han er nødt til å skrive under en ny kontrakt.

