– Elsker når nye korps stiftes

---

Hvem: Rita Hirsum Lystad (61).

Hva: President i Norges Musikkorps Forbund.

Hvorfor: Opplever stor tilstrømning av nye medlemmer.

---

I 2024 var det 17.229 mennesker som begynte i et korps, og totalt har dere nå godt over 61.000 medlemmer, det høyeste antallet på 13 år. Hva skyldes denne veksten?

– Det er umulig å si sikkert hva denne veksten skyldes, men jeg kan anta. Korpsene gjør veldig mye godt, de rekrutterer godt, de jobber aktivt med å beholde medlemmene sine og har blitt veldig effektive. Jeg tror også både voksne og gamle har et større ønske om å gå tilbake til de analoge, sosiale arenaene. Så vil jeg si at vi er i en god flyt i forbundet også, vi gjør mye godt. For eksempel vår tiårige satsning «Ungdomsløftet», som nettopp er for å beholde ungdom lenger og gi dem mer medbestemmelse i egen aktivitet.

Hvor mange korps finnes det i Norge nå?

– I vårt forbund er det 1.597 korps, og så er det også noen korps som ikke er medlem. Over halvparten av dem – 821, er skolekorps. Det er også 129 generasjonskorps, 27 rene drillkorps, 615 ungdoms- og voksenkorps samt 4 ensembler.

Ser du noen utfordringer for korpsbevegelsen som kan tale imot en videre vekst i antallet medlemmer?

– Kanskje spesielt blant barn og unge er man gjerne sårbare for foreldres tid og økonomi. Slik ting er nå, kan dette bli en enda større utfordring framover. Vi ser også at voksenkorpsene vokser mye, men de mister muligheter for å skaffe penger. I fjor mistet voksenkorps anledningen til å søke bingostøtte eller drive lotteri. Også kommunene strammer inn. Det gjør terskelen for å delta, høyere.

Dere har regnet dere fram til at av Norges befolkning på i underkant av 5,6 millioner, er det færre enn 130.000 som bor i en kommune uten korps. Hva innebærer det?

– Det er 56 kommuner (av landets 357, journ. anmrk.) som er uten korps – den minste av dem med 215 innbyggere og den største med 10.835.

Hvorfor har de ikke korps?

– De fleste av disse kommunene er ganske små, og så finnes det som regel også et korps i nærheten, selv om det ikke er innenfor kommunegrensen. Det lengste du kommer unna et korps i Norge, er 142 kilometer, men som regel er du mye nærmere enn det.

Har dere noen ambisjoner om å redusere antallet korpsløse kommuner?

– Selvsagt vil vi gjøre noe med det. Vi elsker når nye korps stiftes, kanskje spesielt i mindre lokalsamfunn. Der betyr ofte korpset litt ekstra.

Hvem kan egentlig spille i korps?

– Det korte svaret er ALLE. Det er mange nivåer på korpsene, fra dem som bruker spillingen som en unnskyldning til å møtes, til de absolutt beste som konkurrerer i Europa.

Hva «bruker» vi egentlig korpsene til?

– For mange er nok korps 17. mai, og det er en veldig viktig dag for oss. Men for oss som spiller i korps og for samfunnet rundt oss, er de mye mer. Korps er et sted for tilhørighet, mestring og musikalsk glede. Korps er lokalsamfunn og bolyst. Korps bidrar også til å bygge robuste, smarte ungdommer.

Det virker som om korpsene nå spiller veldig mye annet enn komposisjoner av John Philip Sousa. Hva er din favorittkorpsmelodi?

– Oi, det er krevende å svare på fordi korps spiller både originalskrevet musikk og orkestermusikk arrangert for korps. Jeg er glad i marsjer, og den som peker seg ut for meg er «Under blågul fana» av Viktor Widqvist, og selvfølgelig trommemarsjen «Gardemarsj» av Arild Støa – den som Hans Majestet Kongens Garde bruker. Ellers er jeg altetende og veldig glad i musikk av blant annet Jan de Haan og Paul Hindemith.

I 2020 førte koronapandemien til krise for korpsbevegelsen, da loppemarkeder og basarer som er viktige inntektskilder for korpsene, måtte avlyses. Daværende kulturminister Abid Raja fra Venstre (i dress) svarte med en økonomisk krisepakke. Til venstre Rita Hirsum Lystad. (Ørn E. Borgen/NTB)

Over til våre faste spørsmål i denne spalten. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Anne-Cath Vestly sine barnebøker.

Hva gjør deg lykkelig?

– Sitte på en stubbe og nyte naturen.

Hvem var din barndomshelt?

– Det var dirigent Niels Persen, en god pedagog og et flott musikalsk forbilde. Og så er han ekstremt morsom og har en «smule galskap» i seg. Vi unge i korpset elsket påfunnene hans.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Tja, at jeg ikke øver mye mer på bassklarinetten min.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Spiser is.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller imot?

– Går ikke i demonstrasjonstog, med ett unntak – for å støtte opp om korpsbevegelsen og forsvarskorpsene våre.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jonas Gahr Støre, og snakket om betydningen av korps i samfunnet vårt, og hvordan vi i fellesskap kan styrke korpsbevegelsen ytterligere.

