Zelenskyj: – Vi håper at vi kan avslutte denne krigen i år

– Vi håper at vi kan avslutte denne krigen i år, og ikke om tre år, sa Zelenskyj på spørsmål fra NTB på pressekonferansen på toppmøtet i Kyiv mandag ettermiddag.

Svaret kom på spørsmål om hvilke håp presidenten har for det ukrainske folk gjennom de neste tre årene.

Han sa at krigen er svært vanskelig for Ukraina, men at de fortsatt må være forberedt på å legge press på Russland.

– Russland kan komme tilbake om ti år om vi ikke er forberedt. Men de vil ikke komme tilbake hvis vi legger press på dem og setter dem på plass og får dem tilbake til deres eget territorium. Hvis Ukraina får komme inn i EU og Nato de nærmeste årene, vil det selvfølgelig hjelpe oss, sa Zelenskyj.

Advarer mot å se seg blind på tall

Stats- og regjeringssjefer fra en rekke land er mandag i Kyiv i Ukraina for å markere støtte til Ukraina på treårsdagen for den russiske invasjonen. Statsminister Jonas Gahr Støre er også blant de politiske lederne som er i Kyiv.

Han sa NTB på pressekonferansen at Norge kan komme til å bruke 3 prosent av statsbudsjettet på forsvar før 2036, men at det også er viktig å snakke om kvaliteten på hva pengene brukes på.

– Hvis vi snakker oss bort i tallene, kan vi få 32 allierte med siloer og prosenter. Det vi må gjøre, er å levere på det vi har lovet under Nato-toppmøtene i Vilnius og Washington om regionale planer, sa Støre.

– Diskusjoner med våre allierte kan bidra til å øke forsvarsprosenten, men det viktigste er hva som blir levert for pengene som investeres, fortsatte han.

For tidlig å snakke om sanksjonslettelser

På pressekonferansen fikk også EU-president Ursula vin der Leyen spørsmål om hvorvidt hun er åpen for å følge USAs oppfordring om å lette eller fjerne sanksjonene mot russiske myndigheter som del av en mulig avtale om Ukraina.

– Det er for tidlig å snakke om hvorvidt vi skal opprettholde, lette eller fjerne sanksjoner. Det kan vi først snakke om når det kommer konkrete skritt fra russisk side mot varig fred, sa Von der Leyen.

På treårsdagen for den russiske invasjonen av Ukraina vedtok EU formelt en 16. sanksjonspakke mot Russland, som blant annet er rettet mot den såkalte russiske skyggeflåten og import av aluminium.

Von der Leyen fastholder at sanksjonene har lyktes i å kneble den russiske økonomien, der «inflasjonen er skyhøy» og «renten stiger».

– Vi vil ha fred gjennom styrke, sa hun.

Skrøt av reformer

Von der Leyen skrøt også av at Ukraina, som er kandidatland til EU, har klart å gjennomføre store reformer for å bli EU-medlem så raskt og bra, samtidig som krigen herjer.

– Det er vanskelige skritt og en tøff jobb, og at Ukraina har klart det samtidig som de kjemper en krig for sin egen overlevelse, er svært imponerende, sa Von der Leyen.

