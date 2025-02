Sykehus sendte ut liste over pasienter som var blitt tvangsinnlagt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

29 unge personer som ble lovet full diskresjon i forbindelse med et forskningsprosjekt, mottok listen over andre tidligere pasienter i ungdomspsykiatrien, skriver Stavanger Aftenblad.

Aftenbladet har vært i kontakt med to pasienter som mottok eposten fra SUS. Pasientene gir uttrykk for at tiden de var innlagt, var en sårbar tid som de vil legge bak seg. Den ene har besluttet å ikke være med på forskningsprosjektet til Nordlandsforskning og vurderer politianmeldelse.

I eposten ble de lovet at alle private opplysninger ville være fullt anonymisert før listen over de tidligere pasientene kom i slutten av samme epost.

Sykehuset har selv meldt saken til Datatilsynet og varslet Statsforvalteren.

– Dette er en alvorlig feil. Vi er lei oss for at denne informasjonen er delt. Det skulle aldri ha skjedd, og jeg beklager på det sterkeste til dem dette gjelder, sier klinikksjef Lars Conrad Moe ved psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige i Helse Stavanger.

Les også: Frykter for barnas sikkerhet: – Trafikksikkerheten må styrkes nå (+)

Kommentar: IT-skandalen som aldri tar slutt (+)

Les også: Derfor er det helt OK å sove på jobb