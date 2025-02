Siktelsen skjerpet etter dødsvold på UNN Tromsø

Av Steinar Schjetne/NTB

– Siktelsen er endret til grov kroppsskade med døden til følge, sier politiadvokat Malene Sofie Kjemsaas i Troms politidistrikt til NTB.

– Saken er naturligvis mer alvorlig når det er snakk om dødsfølge, men dette er uansett en sak som er blitt tatt på det høyeste alvor fra politiets side fra starten av, understreker hun.

En kvinnelig pasient i 60-årene døde natt til søndag av skadene etter en voldshendelse på psykiatrisk avdeling ved UNN Åsgård i Tromsø sist mandag.

Siktede ikke avhørt

En mann i 60-årene er siktet i saken og varetektsfengslet i fire uker. Han har vært ivaretatt av helsevesenet siden hendelsen. Forsøk på avhør har blitt avbrutt på grunn av hans helsetilstand.

– Vi tar sikte på å gjennomføre avhør med ham, men det har så langt ikke latt seg gjøre, sier Kjemsaas.

Mannen var innlagt på samme sengepost som kvinnen. Det var flere vitner til volden.

Hans forsvarer, advokat Ken Olav Warth, har så langt ikke besvart NTBs henvendelse.

Spørsmål om tilregnelighet

– Det er naturlig i denne saken å undersøke om siktede var strafferettslig tilregnelig, sier Kjemsaas.

Hendelsen skjedde ved UNNs psykiatriske avdeling på Åsgård i Tromsø.

– Det er dypt beklagelig at denne hendelsen har fått et så tragisk utfall. Nå går tankene først og fremst til de pårørende, og i tillegg er dette en trist hendelse for ansatte og andre involverte ved Psykisk helse- og rusklinikken i UNN, sa administrerende direktør David Johansen ved UNN søndag, da det ble kjent at kvinnen døde av skadene hun ble påført.