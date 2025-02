Norge skal trene opp ukrainsk brigade

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Av Marius Helge Larsen/NTB

– De nordisk-baltiske landene ble blant flere utfordret på om vi kunne koordinere støtte til en brigade av ukrainere som kan forsvare landet. Det arbeidet har Norge koordinert de siste månedene, og det er tilstrekkelig oppslutning og bidrag til at vi kan annonsere at vi kan gi det bidraget, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til norsk presse i Ukraina.

Vanligvis består en brigade av mellom 3000 og 5000 soldater, tre-fire manøverbataljoner og støtteelementer som ingeniør og sanitetsavdelinger.

– Vi bidrar med utstyr, trening og finansiering for at en brigade kan fungere, sier Støre.

Trenes opp utenfor Ukraina

Brigaden opprettes etter et ønske fra Ukraina. Det er Ukraina som skal stå for soldatene, som trolig skal trenes opp i et land utenfor Ukraina.

– Vi har gode instruktører som kjenner ukrainerne, og som alle forteller at ukrainerne er en veldig motivert gruppe å jobbe med, sier Støre.

Det er Norge som skal lede den praktiske planleggingen av opptreningen av soldatene som skal inn i brigaden.

– Vi fortsetter å legge planene for hvordan det kan skje. Noe med utstyr, noe med trening, sier Støre.

Donerer fra egen reservestruktur

De involverte landene kartlegger nå hva de kan bidra med.

– Norge har i likhet med de andre nordiske og baltiske landene identifisert materiell som kan bli en del av denne brigaden. For Norge er det aktuelt å donere fra vår egen reservestruktur og materiell vi kjøper fra ukrainsk forsvarsindustri, sier Støre.

Norge bidrar allerede med å trene opp ukrainske soldater, men da i langt mindre enheter enn en hel brigade.

Kommentar: Det eneste som hjelper mot Russland, er å slå hardt tilbake (+)

Les også: Mener russisk propaganda har fått fotfeste i Norge (+)

Les også: Har kjørt over 200 biler til Ukraina: – Kan være forskjell på liv og død (+)