Myrseth frir til Tyskland for å unngå norsk tollskvis

– Vi må ha is i magen, sier Myrseth, som har tro på at Norge skal unngå å havne utenfor en EU-tollmur.

Sammen med statsministeren, utenriksministeren og finansministeren jobber hun opp mot både EU og enkeltland i Europa for å snakke vår sak. Tyskland er Norges viktigste handelspartner og har vært øverst på Myrseths liste. Men turen ble utsatt etter at det ble utlyst nyvalg.

Valget er over og CDU-leder Friedrich Merz er i gang med regjeringsforhandlingene. Myrseth sier en reise til Tyskland i følge med en norsk næringslivsdelegasjon er høyt prioritert hos henne.

– Målet er å reise dit veldig raskt, sier hun til NTB.

Mener EØS-avtalen holder

De siste månedene har regjeringen forsøkt å synliggjøre overfor Europa hvilke konsekvenser en opptrappet handelskrig vil kunne ha for Norge.

– Det er vår klare formening at EØS-avtalen og den tette integrasjonen som vi har gjennom den, burde beskytte oss. Særlig med tanke på tilgangen til det indre marked, som er avgjørende og vesentlig for EØS-avtalen, sier Myrseth.

Mandag stilte hun opp for å svare på spørsmål fra NHO og deres medlemsbedrifter. Bedrifter fra hele landet fulgte det digitale møtet for å få svar på hvordan regjeringen jobber for å sikre norske næringsinteresser.

Trump har varslet flere toll-grep

President Donald Trump har kunngjort at 25 prosent toll på stål og aluminium skal tre i kraft fra 12. mars. Han har også varslet at det kommer ytterligere tollbarrierer rettet mot EU, som skal konkretiseres nærmere i april.

EU kan komme med mottiltak, toll på konkrete varer, som Norge ikke nødvendigvis berøres direkte av. Men det kan også bli aktuelt å opprette generelle beskyttelsestiltak som trekker en tollmur rundt EU-landene.

– Det er jo ikke noe som kommer over natten, det er noe man kommer til å bruke tid på. Og her er vi veldig tydelig i vår dialog med europeiske kolleger om hva som er Norges posisjon, sier Myrseth, som samtidig understreker at man ikke kan ta noe for gitt.

I tillegg til Tyskland vil hun også besøke Frankrike og Brussel i løpet av våren for å snakke Norges sak. Hun mener også det er viktig å ta opp temaet ytterligere med de nordiske naboene våre.

– Har felles interesser

NHOs områdedirektør Idar Kreutzer mener Norge har sterke kort på hånden i dialogen som pågår. Regjeringen må minne EU om at Norge har brukt 30 år på å fullintegrerte verdikjeder i det indre markedet gjennom EØS-avtalen, framhever han.

– Det har vært bra for norske bedrifter, som har fått markedsadgang. Men det har også vært bra for EU, som har nytt godt av lavere priser og høyere effektivitet, sier han.

Han mener det vil være uklokt om Norge ikke skulle omfattes av beskyttelsestiltak som eventuelt kommer.

– Her har vi felles interesser. Vi er ikke en del av EUs handelspolitikk, men målet er å bli så tett knyttet til den som mulig, sier han.

