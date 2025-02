Markerer tre år med Ukraina-krig: – Jeg er så lei av dette

– Vi var så optimistiske de første ukene etter Donald Trump ble innsatt som president, men hendelsene den siste uken var et sjokk for oss. Alt endret seg 180 grader. At USA bruker situasjonen til å kreve penger fra Ukraina og tilgang til naturressurser, det er ren utpressing, sier ukrainske Rostyslav Yevdyukhin.

De siste tre årene har IT-konsulenten brukt mesteparten av sin fritid på å arrangere og delta i støttemarkeringen for Ukraina utenfor Stortinget. Hver eneste dag siden krigen startet i 2022 har demonstranter holdt appeller på Eidsvolls plass, og Yevdyukhin har vært på plass nesten hver gang.

– Jeg er så lei av dette, jeg skal ikke lyve om det. Jeg vil gjerne tilbake til min vanlige hverdag, med normal fritid. Aldri om jeg hadde trodd at jeg skulle fortsatt stå her og markere treårsdagen for krigen. Men vi må få ut budskapet til folk om hva som skjer og hvorfor nordmenn må bry seg om Ukraina. Denne krigen angår også Norge, spesielt når det gjelder sikkerhet.

Mangedobling

De daglige markeringene trekker et titalls personer, men treårsmarkeringen fikk langt større oppslutning. På Facebook-arrangementet var det i forkant over 800 påmeldt, mens rundt 2000 hadde vist interesse.

Flere møtte opp til støttemarkeringen for Ukraina utenfor Stortinget i Oslo. (Stian Lysberg Solum/NTB)

I løpet av treårsmarkeringen vil flere politikere holde appell, deriblant justisminister Tore O. Sandvik (Ap), Erna Solberg (H) skal etter planen møte skadde ukrainske soldater, et ukrainsk barnekor vil synge, og en flyalarm vil ljome gjennom sentrumsgatene.

– Senest i går var det et stort droneangrep i Ukraina, der flyalarmen gikk i seks timer. Det er en forferdelig opplevelse å høre en slik alarm i time etter time, det er svært belastende også for psyken. Vi vil at nordmenn skal få en smakebit av hvordan det oppleves, sier Yevdyukhin.

Erna Solberg og Sigbjørn Gjelsvik under støttemarkeringen. (Stian Lysberg Solum/NTB)

Demonstrasjonen er viktigere enn noen gang, mener han.

– Etter at situasjonen ble snudd på hodet forrige uke, ble alt veldig usikkert. Det viktigste nå er at hele Europa forstår at vi må stå sammen, være forent. Det er det eneste som kan redde oss alle, både Ukraina og Europa. Jeg ser ingen annen utvei, for vi kan ikke lenger stole på USA.

Håper på avslutning i 2025

Han tror tiden nå er knapp for å få til en fredsavtale. Samtidig frykter han for hva en slik avtale vil innebære, ikke bare for vilkårene men også for hvordan fredstiden vil være.

– Fred kan være mer farlig enn krig, om det betyr at Russland kan ta seg til rette med landområder, eller fortsette en annen type krigføring mot Ukraina. At det bare blir fred på papiret, mens virkeligheten blir verre.

På en pressekonferanse på toppmøtet i Kyiv mandag uttalte president Volodymyr Zelenskyj om hvilke håp han har for det ukrainske folk gjennom de neste tre årene.

– Vi håper at vi kan avslutte denne krigen i år, og ikke om tre år, sier Zelenskyj til NTB.

Han sier at krigen er svært vanskelig for Ukraina, men at de fortsatt må være forberedt på å legge press på Russland.

– Russland kan komme tilbake om ti år om vi ikke er forberedt. Men de vil ikke komme tilbake hvis vi legger press på dem og setter dem på plass og får dem tilbake til deres eget territorium. Hvis Ukraina får komme inn i EU og Nato de nærmeste årene, vil det selvfølgelig hjelpe oss, sier Zelenskyj.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i et toppmøte med europeiske ledere i Kyiv på treårsdagen for den russiske invasjonen mandag. (Javad Parsa/NPK)

Penger og diplomater

Rostyslav Yevdyukhin mener det viktigste Norge kan gjøre nå er å øke den økonomiske støtten til Ukraina, og markere motstand mot Russland.

– For eksempel ved å sende russiske diplomater i Norge hjem, sier han.

Mandagens markering ender nettopp utenfor den russiske ambassaden, som er endestasjonen for et fakkeltog.

