Klimagassutslipp fra norske skip øker

Rederiforbundets medlemmer slapp ut 28,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter, viser forbundets årlige klima- og miljørapport.

Hoveddelen av utslippene skjer internasjonalt. Under 5 prosent av medlemsflåtens samlede utslipp finner sted i Norge.

– Tallene illustrerer at det er et stort behov for både internasjonale og nasjonale tiltak. Det vil være en fallitterklæring for den globale skipsfarten om vi ikke greier å enes om en løsning på næringens største problem, sier direktør Knut Arild Hareide.

FN-organ ser på prismekanisme

Det er viktigere enn noensinne at verdensflåten blir pålagt å betale for sine klimagassutslipp, mener forbundet.

Forventningene er høye til at FNs internasjonale maritime organisasjon (IMO) blir enige om en slik prismekanisme på sitt møte i april. Målet med møtet er å bli enige om tiltak som tar skipsfarten til nullutslipp i 2050.

– Vi når ikke klimamålene verken i 2030 eller 2050 dersom ikke verdens skip er underlagt et internasjonalt regelverk som setter en prislapp på utslipp, sier Hareide.

Fjorårets utslipp fra Rederiforbundets medlemmer utgjør 3,1 prosent av utslippene fra utenriks skipsfart globalt.

Det totale utslippet var noe høyere i fjor enn året i forveien, men tallene er ikke direkte sammenlignbare. Rederiforbundet har fått flere medlemmer, og det har også skjedd endringer innad i flåten gjennom kjøp og salg.

Men selv om en prosentvis endring vil være misvisende, erkjenner Rederiforbundet at medlemmene står for et større totalutslipp i fjor enn i 2023.

Det er andre år på rad at Rederiforbundet offentliggjør utslippstall for sine medlemmer. Målet er åpenhet rundt klimafotavtrykk og å ta opp debatten om tempoet i det grønne skiftet, skriver forbundet.

Færre har tro på at de vil nå målet

Rederinæringen har de siste årene fått mindre tro på at man vil nå målet om å bli klimanøytrale i 2050. I 2022 var sju av ti rederier optimistiske, mens i år har andelen sunket til rundt halvparten. Flere enn før oppgir at de er usikre.

Teknologivalg og manglende betalingsvilje i markedet er de største barrierene for at rederiene vil investere ytterligere i klima- og miljøteknologi.

Rederiforbundet påpeker samtidig at norske skip har tatt i bruk alternativt drivstoff i større grad enn skip internasjonalt. Mens 2 prosent av opptaket i verdensflåten er alternativt drivstoff, ligger andelen på 15 prosent for Rederiforbundets medlemsflåte.

