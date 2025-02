Forsvarssjefen: Beredskapen for krise og krig er mindre god

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen berømmer sine egne soldaters innsats i fredstid, men er likevel bekymret for Norges evne til å forsvare seg.

– Vi har god oversikt over hva som skjer langs kysten vår og på grensen mot Russland, men samtidig er beredskapen for krise og krig mindre god, sier han til VG.

Kristoffersen mener derfor vi må bruke mer penger på forsvaret.

– Vi må øke volumet, og vi må også bygge opp lager av ammunisjon, reservedeler, alt det vi trenger for å skape utholdenhet, sier han.

På treårsdagen for Russlands invasjon av Ukraina, sier forsvarssjefen at krigen betydelig har endret det norske forsvaret, og at det finnes lærdom å ta med seg videre.

– Når vi nå skal gjennomføre en historisk satsing på forsvaret, en ny langtidsplan, tar vi med oss erfaringer fra Ukraina, spesielt det som går på bruk av ubemannede systemer, som for eksempel droner, sier Kristoffersen.

Les også: Støre er i Ukraina: – Norge er rede til å gi mer

Les også: Frykter for barnas sikkerhet: – Trafikksikkerheten må styrkes nå (+)