Forsvaret: 900 missiler og droner i Ukraina skutt ned med norske våpen

For første gang sier Forsvaret hvilken effekt det norske Nasams luftvernsystemet har hatt i Ukraina, skriver Aftenposten.

– Om lag 900 missiler og droner er skutt ned av Nasams, med en treffprosent på 94. Det er et svært, svært høyt tall, sier oberst Per Steinar Trøite, sjef for Luftforsvarets støtte til Ukraina til avisen.

Nasams er utviklet av Kongsberg Gruppen og er i bruk av det norske forsvaret. Profesjonelle luftvernsoldater fra Ukraina har fått trening på utstyret i Norge.

Ukraina har hatt det norske luftvernsystemet siden november 2022. Av de rundt 900 lufttruslene Nasams har skutt ned, er nesten 60 prosent kryssermissiler.

