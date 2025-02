Flest hendelser med de yngste barna i Osloskolen

– Det er de yngste barna som står for hovedvekten av hendelser, mens rapporterte hendelser blir færre utover ungdomstrinnet og videregående, sier Marte Gerhardsen, direktør i Osloskolen i en pressemelding.

De fleste av elevene som er involvert i hendelsene, er barn mellom 6 og 12 år, og mange av elevene som utagerer er sårbare elever. Mange av hendelsene som rapporteres, skjer også i spesialskoler og spesialgrupper, ifølge oversikten.

Varierende alvorlighetsgrad

Blant dem som melder ifra er de fleste assistenter i skole og Aks. I 2024 meldte 2.503 ansatte om utagerende atferd, vold eller trusler. Totalt ble det rapportert 7.835 hendelser.

– Alvorlighetsgraden varierer. De fleste hendelsene er mindre alvorlig og er hendelser som skolen klarer å håndtere godt alene. Men det er også hendelser som er alvorlige og kritiske, der skolene er avhengig av samarbeid med aktører utenfor skolen som barnevern og politi, sier Gerhardsen.

– Skal være trygt for alle

I 2024 innførte Osloskolen et nytt system for å melde fra om utagering, vold og trusler mot ansatte, og fordi systemet har nye kategorier, må man være varsom med å sammenligne tallene med tidligere år.

– Bystyret har vedtatt en konkret handlingsplan for å forebygge og håndtere vold og trusler. Som en del av oppfølgingen har byrådet innført et nytt system for registrering av vold- og trusselhendelser, etablert et ambulant team og satt av økte midler til økt kursing av lærere, sier utdanningsbyråd Julien Remen Midtgarden (H).

– Osloskolen skal være trygg for alle. Dette arbeidet tar byrådet på største alvor. Ingen elever eller ansatte skal oppleve skolen som et utrygt sted, sier hun.