3.700 har fått eggkompensasjon

Det opplyser pressesjef John Trygve Tollefsen i Nortura, til Dagsavisen.

– Vi har tilbudt kompensasjon til alle forbrukere som har tatt kontakt med oss, fordi de har kjøpt våre tilbakekalte egg, forteller Tollefsen.

Generelt sett er ikke dette godt nok, mener Forbrukerrådet.

– Vi mener at samtlige forbrukere som har kjøpt produkter som er tilbakekalt, bør bli automatisk kompensert uten å måtte klage, sier Aysha Grönberg, fagsjef for mat og helse i Forbrukerrådet.

Ni eggprodusenter

Det var i begynnelsen av februar det ble kjent at Felleskjøpet Agri hadde avdekket at det var blitt levert fôr med «alvorlig forhøyede verdier av vitamin D» til seks produsenter av slaktegris og ni eggprodusenter i Trøndelag.

Felleskjøpet fikk mistanke om at noe var galt i januar, etter varsel om at enkelte slaktegris- og eggprodusenter opplevde unormalt dårlig matlyst hos dyrene sine.

Da det ble klart at dette skyldtes svært høye nivåer av vitamin D i fôret, startet Nortura og andre som pakker egg, arbeidet med å tilbakekalle flere hundre tonn egg.

Forbrukere som hadde kjøpt de aktuelle eggene ble bedt om å kaste dem eller returnere dem til butikken de var blitt kjøpt i, og kontakte Norturas forbrukersenter for refusjon.

– Forbrukere har rett på å få pengene sine tilbake, sier Aysha Grönberg, fagsjef for mat og helse i Forbrukerrådet. (Foto: Helen Mehammer/Forbrukerrådet)

– Over 670 tonn egg

– Har dere anslag for hvor mange flere som kan komme til å be om økonomisk kompensasjon, enn de drøyt 3.700 som så langt har gjort det?

– Vi opererer ikke med anslag, men håndterer alle henvendelsene fra forbrukerne, svarer Tollefsen.

– Vi hadde stor pågang den første uken etter tilbakekallingen, men merker nå at vi nærmer oss et normalt nivå av henvendelser til forbrukersenteret, fortsetter han.

– Hvor mange forbrukere kan totalt sett ha kjøpt egg med for mye vitamin D?

– Tilbakekallingen ble gjort for egg som befant seg på våre lager, på lagrene til distributørene, i butikkhyllene og i forbrukernes kjøleskap. Vi har ikke grunnlag for å si hvor mange forbrukere totalt som har blitt berørt av dette, svarer Tollefsen.

Ifølge ham var eggene fra høner som hadde fått det feilproduserte fôret, i handelen fra første halvdel av januar og fram til tilbakekallingen torsdag 6. februar.

– Totalt ble det fra bønder som leverer til oss, levert 100 tonn egg med forhøyet D-vitamin. Disse var sortert og pakket med andre egg, slik at vi til sammen måtte kalle tilbake over 670 tonn egg, sier Tollefsen.

– Får kompensert kostnaden

– Hvor mye får hver enkelt av dem som ber om økonomisk kompensasjon fra Nortura, etter å ha kjøpt egg som ble tilbakekalt?

– Kundene får kompensert kostnaden for eggene de har kjøpt, svarer Tollefsen.

– Det er veldig sjelden at vi må tilbakekalle produkter, men da sørger vi alltid for at kunder som har kjøpt produktet, har muligheten til å få tilbake pengene sine.

– Hvor mye regner dere med å betale ut totalt til forbrukere som har kjøpt egg med for mye vitamin D?

– Denne saken har betydelige økonomiske konsekvenser, og kompensasjon til forbrukere er en del av dette. Omfang og kanalisering av dette er noe man vil finne ut av på et senere tidspunkt, og vi ønsker ikke å gå ut med summer underveis i prosessen. Vi håper å kunne løse dette i minnelighet med Felleskjøpet, svarer Tollefsen.

Konserndirektør Bjørn Stabbetorp i Felleskjøpet har tidligere uttalt at de berørte produsentene vil bli kompensert for økonomiske tap de har hatt som følge av feilen med fôret.

– Denne saken har betydelige økonomiske konsekvenser, sier pressesjef John Trygve Tollefsen i Nortura. (Foto: Nortura)

– En alvorlig sak

Vitamin D er et fettløselig vitamin som lagres i kroppen.

Trygt inntak av vitamin D er maksimalt 100 mikrogram per dag for voksne og barn over 10 år, og 50 mikrogram per dag for barn mellom 1 og 10 år, ifølge Folkehelseinstituttet.

Hvert av eggene som ble tilbakekalt, kan ha inneholdt cirka 300 mikrogram vitamin D.

Symptomer på akutt forgiftning kan være magesmerter, dårlig matlyst, hodepine, svimmelhet, tretthet, muskelsvakhet, økt tørste og økt vannlating.

Kortvarig moderat overskridelse av trygt inntak av vitamin D, medfører ikke fare for helseskade, påpeker Folkehelseinstituttet.

Forbrukerrådet betegner likevel det som har skjedd med eggene, som «en alvorlig sak, som kan ha direkte konsekvenser for forbrukernes helse.».

– Mange har nok blitt redde for å ha fått i seg for mye vitamin D, eller at deres barn har det. Dersom man må til lege, vil dette også ha økonomiske konsekvenser for den enkelte, og for helsevesenet, sier Aysha Grönberg i Forbrukerrådet.

– Slike hendelser skal ikke skje, men heldigvis har vi varslingssystemer. I dette tilfellet har nok alarmen gått for sent, og feilen burde vært oppdaget under produksjon, og før fôret ble distribuert, mener Grönberg.

– Kjedene har innsikt

– Har forbrukere generelt sett krav på å få igjen pengene hvis de kjøper mat eller andre varer det er noe galt med?

– Hovedregelen er at kundene selv må klage for å få det de har rett på. Det gjelder også i dagligvaremarkedet, svarer Grönberg.

– Dere vil altså endre denne hovedregelen, men hvordan skal dagligvarebutikkene kunne finne fram til alle som har kjøpt et produkt som senere blir tilbakekalt, slik at de automatisk kan bli kompensert?

– I dagligvarebransjen er svært mange kunder medlem av et kundeprogram, noe som gjør at kjedene har innsikt i hvem som har kjøpt tilbakekalte produkter, svarer Grönberg.

– Kan forbrukere som har kjøpt en vare som senere blir tilbakekalt, også kreve noe for «tort og svie»?

– Forbrukere har rett på å få pengene sine tilbake, og det er ikke grunnlag for å kreve noe mer, men butikkene kan selvsagt velge å kompensere ytterligere.

– Hvordan bør forbrukere gå fram slik hovedregelen er nå, hvis det er noe feil med en matvare eller noe annet man har kjøpt?

– Du kan gå tilbake til butikken og be om å få pengene tilbake, eventuelt et tilsvarende produkt som ikke er tilbaketrukket. Du kan også levere en klage digitalt.

