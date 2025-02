Utested i Oslo evakuert - politiet måtte bruke pepperspray og batong

Et utested på Youngstorget i Oslo sentrum ble natt til søndag evakuert etter at en manuell brannmelder ble utløst. Politiet måtte etterpå bruke pepperspray og batong for å roe gemyttene blant gjestene utenfor utestedet.