«Det er veldig mange barn i området, og det har vært flere nestenulykker.»

«Vi opplever med jevne mellomrom nestenulykker, ofte forbundet med at barn skal krysse veien på tur til eller hjem fra skole eller barnehage.»

«Skoleveien til mange av elevene har blitt mye farligere de siste årene.»

«Vi har mange barn, men ingen å miste! Det er et tidsspørsmål før det skjer en alvorlig ulykke.»

«Trafikksikkerheten må styrkes nå.»

– Jeg er ikke overrasket, sier Ann-Helen Hansen, spesialrådgiver i Trygg Trafikk, om disse advarslene.

Hundrevis av underskrifter

Frykten for hva som kan skje med de minste av de myke trafikantene, framgår av innbyggerforslag på minsak.no, hvor folk flest kan samle underskrifter for å få kommunen de bor i, til å gjennomføre en politisk behandling av ulike typer saker.

Her er det også en rekke innbyggerforslag fra Oslo, Akershus, Rogaland, Møre og Romsdal, Innlandet og andre fylker, som handler om trafikksikkerhet og skoleveier, gjerne i kombinasjon. Alle har de også til felles at de har samlet hundrevis av underskrifter hver.

Ett av de nyeste innbyggerforslagene i denne kategorien, involverer Trafikk- og nærmiljøgruppa til FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg) ved Kjelsås skole i Oslo.

– Barna bør kunne komme seg til skolen og fritidsaktiviteter på egen hånd, uten at vi som foreldre skal behøve å vegre oss for å sende dem av sted, sier Jens Veberg, leder av Trafikk- og nærmiljøgruppa.

– Men det er mange veier med smale fortau her, og vi opplever at biler kjører veldig tett forbi barna. Bilister mangler også respekt for gangfeltene, fortsetter han.

Tobarnsfaren med sønner på seks og ni år, konstaterer i tillegg at mange bilister kjører for fort i området. Han vil derfor ha flere strekninger med fartsgrense 30 km/t enn det nå er.

– Alle barn har krav på en trygg skolevei, sier Ann-Helen Hansen i Trygg Trafikk. (Foto: Morten Brakestad)

Sak i bystyret

– Hva tror du effekten av flere 30-soner kan bli?

– Ideelt sett bør det kombineres med fysiske tiltak også, som innsnevringer av veien, fartshumper og fartsputer (humper med flat kvadratisk topp og plane ramper i lengde- og sideretningen, journ. anmrk.), svarer Veberg.

– Da vil snittfarten gå ned, flere vil kjøre sakte og flere av dem som kjører for fort vil kjøre litt saktere. De som kjører i 50 km/t i en 40-sone, vil ikke kjøre 50 km/t i en 30-sone.

Veberg er ikke alene om å ønske seg tiltak som kan gjøre det tryggere å være myk trafikant i nærheten av Kjelsås skole og andre steder i samme område. Da innbyggerforslaget ble lagt ut på minsak.no, tok det ikke lang tid før 452 personer hadde skrevet under på at de støttet det.

Dermed kunne Veberg og hans meningsfeller fremme forslaget for Oslo kommune, ettersom det er nok at minst 300 innbyggere står bak et forslag før kommunen må behandle det.

12. februar ble saken derfor behandlet av samferdsels- og miljøutvalget i Oslo kommune.

– De skal så komme med sin innstilling til bystyret, som så fatter vedtak i saken, forteller Veberg.

I henhold til regelverket skal det skje senest seks måneder etter at et innbyggerforslag er fremmet.

Foreldrenes ønskeliste

Dette er noe av det Veberg og andre foreldre og involverte ønsker at bystyret skal lande på:

Fartsgrenser settes ned fra 40 til 30 km/t, i kombinasjon med fysiske fartsreduserende tiltak som gjør at 30 km/t blir overholdt.

Etablering av flere gangfelt så raskt som mulig.

Sikring av et veikryss og om nødvendig få på plass lysregulering der.

Etablering av trygge fortau og sykkelvei.

I dag er kjøring og parkering på fortau et problem, og dessuten kjører det biler i et sykkelfelt, ifølge folk som bor i området.

Både busser og andre kjøretøy passerer til tider veldig tett på små fotgjengere på Kjelsås. ( Foto: Privat)

Hundrevis blir skadd

Slik Ann-Helen Hansen i Trygg Trafikk, vurderer det, er utgangspunktet krystallklart.

– Alle barn har krav på en trygg skolevei, sier hun.

– Vi i Trygg Trafikk jobber mye med det.

– Jeg skjønner også at dette engasjerer foreldre, for barn har andre forutsetninger enn voksne for å kunne ferdes trygt i trafikken, og vi har et samfunn som i stor grad preges av bilbruk.

Tall fra Trafikkulykkesregisteret til Statens vegvesen, viser at det kan være grunn til bekymring.

I femårsperioden 2019–2023 ble ni barn i alderen 0 til 15 år drept i trafikkulykker her til lands. I tillegg ble 539 hardt skadd eller lettere skadd.

– Fordel å være flere

– Opplever dere i Trygg Trafikk at det kan være vanskelig for foreldre å få gehør for tiltak som kan sikre skoleveier bedre?

– Det kan nok være store forskjeller mellom kommunene når det gjelder det, men det er nok en fordel at flere stiller seg bak ett og samme forslag, svarer Hansen.

– Noen tiltak kan også foreldre selv bidra til på egen skole, som å være med på å opprette en hjertesone for skolen, fortsetter hun.

Formålet med en hjertesone i skolens nærområde, er nettopp å gjøre det sikrere for elevene å gå eller sykle, blant annet ved at det blir mindre biltrafikk rundt skolen. Mer informasjon om hjertesoner er å finne på Trygg Trafikk sine nettsider.

– Det er også viktig, når tiltak som gjør skoleveien tryggere har kommet på plass, at foreldre lærer barna sine hva som er sikker atferd i trafikken, tilføyer Hansen.

