Klatreulykken ved Gaustatoppen: Antatt omkommet brite hentes ut tidligst mandag

Redningsmannskaper tok sikte på å hente ut mannen søndag, men dårlig vær gjør at aksjonen utsettes til mandag, sier operasjonsleder Roger Aaser i Sørøst politidistrikt til NRK.

En mann i 30-årene ble lørdag hentet ut av skredområdet et drøyt døgn etter ulykken. Han var våken og bevisst da han ble fraktet til Ullevål sykehus i Oslo, men politiet har ikke noen ny informasjon om skadegrad søndag.

Pårørende er varslet.

Nødetatene ble varslet en drøy time etter skredet. Den ene isklatreren ble begravd av snømassene, og turkameraten greide å grave ham fram. Begge var alvorlig skadet.

Dårlig vær gjorde redningsaksjonen svært vanskelig, og først i 21-tiden fredag kveld klarte redningsmannskaper å ta seg fram til de to klatrerne.

Den skadede klatreren måtte fires ned flere hundre meter, en operasjonen som tok flere timer.

Området der skredet gikk, ligger nord for Gaustatoppfossene i Tinn kommune og er kjent for isklatring. Isklatrefeltet på Gausta består av tre-fire fosser ved en 30–40 meter høy klippe 1200 meter over havet.

