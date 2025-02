SV ber Norge dropper fregatter fra USA

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Når regjeringen skal velge leverandør til en av tidenes største forsvarssatsinger står det mellom Tyskland, Frankrike, Storbritannia og USA. Beslutningen om å kjøpe fem nye fregatter skal tas i løpet av 2025.

De er valgt fordi de har pågående fregattprogrammer og strategiske interesser i nordområdene. SVs forsvarspolitiske talsperson, Ingrid Fiskaa, mener valget nå er blitt enklere, sier hun til Klassekampen.

– Norge må gjøre seg mindre avhengig av USA og redusere sårbarheten som ligger i den avhengigheten. Fregattkjøpet er en mulighet til å gjøre noe med dette i praksis, sier hun.

SV-utspillet kommer etter at Frp-leder Sylvi Listhaug i Dagens Næringsliv tok til orde for å velge nettopp USA som leverandør.

Fiskaa sier at hun etter de siste dagenes tidens debatt om Norges avhengighet av USA, og at USA og Norge ikke nødvendigvis deler interesser, forventer at SV får flere med seg.

– Norge og USA har ikke like interesser. Trump sier rett ut det vi burde forstått for lenge siden – han setter «America first».

At Norge nylig inngikk en omfattende forsvarsavtale med Storbritannia, gjør et fregattkjøp derfra mer aktuelt, mener Fiskaa.

Les også: Trump sparker USAs forsvarssjef