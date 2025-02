Renholderlønna strekker ikke til. Roksana og Ignacy må jobbe ekstra

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det bråker idet gitteret foran reisebutikken Chillout på Grünerløkka i Oslo rulles opp.

Klokka har så vidt bikket ti, og ut av døren kommer ekteparet Roksana Kozlowska og Ignacy Kozlowski.

De har vært på jobb siden klokken 8 og vasket butikken før åpningstid. Nå gjenstår fire steder til, før arbeidsdagen er over.

De to er begge fulltidsansatte renholdere i firmaet TG-Renhold.

Men det er vanskelig å få endene til å møtes, selv med to fulltidsjobber. De to er tydelige på hvilke forventninger de har til årets lønnsoppgjør.

– Vi håper at lønna skal stige såpass mye at vi slipper å slite økonomisk. Drømmen er å kunne kjøpe det vi kunne for ti år siden, sier Roksana, som har jobbet som renholder siden 2012.

Hun ser bort på ektemannen.

– Jeg vet at det ikke vil være mulig å komme tilbake til det nivået, men vi ønsker oss en lønn der vi kan leve gode liv og fortsatt ha mulighet til å spare noe, sier hun.

Måtte jobbe hele sommeren

For det med sparing er vanskelig nå, forteller de to renholderne. De har to barn, hund, og lån på leiligheten.

Selv om de er glade for kronetillegget på 11,50 etter fjorårets lønnsoppgjør, opplever de at pengene drukner i høye renter og matvarepriser.

– Det som er vanskelig, er at vi ikke får spart noe, og at vi ikke har så mye tid med barna lenger. Vi må ta på oss andre jobber på kveldene og i helgene for å få det til å gå rundt. Ignacy tar vakter som vaktmester, og jeg er med, sier Roksana.

Hun forteller at den tiden de før brukte til å kose seg sammen, som for eksempel å ta med barna på telttur i skogen, den blir nå brukt til arbeid.

I fjor måtte de begge jobbe hele sommeren gjennom for å få nok penger til å klare seg. Begge barna ble sendt til bestemor i Polen.

– Vi sitter igjen med nesten ingenting når alt er betalt. Vi lever fra måned til måned, sier renholderne Roksana og Ignacy. (Jan-Erik Østlie )

– Sitter igjen med nesten ingenting

En renholder med topp ansiennitet tjener cirka 471.000 kroner i året. For ekteparet betyr det en samlet inntekt på 942.000 kroner. Da er ikke ekstrajobbene tatt med i regnestykket.

Det ekteparet sparer inn mest på, er maten, forteller de.

De to betaler også mye i drivstoffutgifter, renter, lån og felleskostnader på leiligheten som de kjøpte i 2018. Den gangen var felleskostnadene på 4000 kroner, nå er de oppe i 9000.

– Vi sitter igjen med nesten ingenting når alt er betalt. Vi lever fra måned til måned. Før klarte vi å spare penger sånn at vi kunne dra til familien i Polen. Det koster mer nå, og det er ikke så ofte vi får sett dem lenger, sier Ignacy.

Renholderen legger ikke skjul på hva som står øverst på ønskelista når lønnsoppgjøret snart banker på døra:

– Kroner og øre, og en solid reallønnsvekst. Om ikke, vil vi alltid tape, sier han.

– Tror dere at det kommer til å bli bedre?

– Vi har et håp, mer tør vi ikke, sier Roksana.

Ignacy nikker, og trekker fram at det finnes noen lyspunkt, som billigere barnehage og SFO.

– Det hjelper mye når du har to barn i barnehagealder, sier han.

