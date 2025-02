Isklatrer antatt omkommet i skredulykke på Gaustatoppfossene

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Redningsmannskaper og lege på stedet har vurdert at den andre klatreren ikke lenger kan være i live, opplyser operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud i Sørøst politidistrikt tidlig lørdag morgen.

Han sier at politiet ikke kjenner identiteten til denne personen.

– Han ligger sånn til i terrenget at det ikke er mulig å nå ham, sier Johnsrud.

Det gikk rundt åtte timer fra raset gikk ved 13-tiden, før redningsmannskaper kom fram til de to isklatrerne ved 21-tiden fredag kveld.

Den overlevende klatreren var ikke firet ned ved 5-tiden lørdag morgen.

– Det er to redningsfolk sammen med ham nå, som skal holde han varm og klar til å fires ned, forteller Johnsrud til NTB.

Vil ta tid

Operasjonslederen sier planen egentlig var å heise opp denne klatreren, men det var ikke mulig på grunn av skadene hans.

– Han må ligge på båre og kan ikke hjelpe til. Derfor er nedfiring eneste alternativ. Redningsmannskapene venter på utstyr, som er ventet framme nå i morgentimene.

Den skadede klatreren må fires ned flere hundre meter, og operasjonen vil ta flere timer, ifølge politiet.

Nødetatene ble varslet om skredet klokken 14.11, omkring én time etter at det hadde gått. Et redningshelikopter fra Rygge ankom området rundt klokken 15, men kunne ikke lande i fjellet på grunn av vanskelige værforhold.

Krevende forhold

Redningsmannskapene består av klatrespesialister, norske alpine redningsgrupper, Røde Kors, Sivilforsvaret og andre frivillige. Forholdene på stedet beskrives som svært krevende.

Området der skredet gikk, ligger nord for Gaustatoppfossen og er kjent for isklatring. Isklatrefeltet på Gausta består av tre-fire fosser ved en 30–40 meter høy klippe 1.200 meter over havet, ifølge nettstedet Peakbook.