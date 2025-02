Statsadvokaten vil tiltale Bhatti i 25. juni-saken

Av Steinar Schjetne/NTB

Det er Oslo tingrett som tar opp statsadvokatens innstilling i kjennelsen torsdag, der Arfan Bhatti (47) blir ilagt nye åtte uker i varetekt.

Han er siktet for å ha hatt en sentral rolle i rekrutteringen av Zaniar Matapour (45) til å utføre masseskytingen i Oslo sentrum natt til 25. juni 2022 og risikerer lovens strengeste straff hvis han blir funnet skyldig.

Det var NRK som hadde nyheten først.

Statsadvokat Sturla Henriksbø bekrefter overfor NTB at Bhattis sak er oversendt Riksadvokaten, men vil ikke kommentere innholdet i innstillingen.

Varsler forvaring

Retten drøfter i kjennelsen behovet for fortsatt varetektsfengsling med begrunnelse i fare for at Bhatti skal kunne ødelegge bevis eller stikke av før saken kommer for retten: «At saken er sendt til Riksadvokaten med forslag om tiltale, er ikke til hinder for at det foreligger bevisforspillelsesfare».

– At Bhatti ved en unndragelse potensielt vil måtte være på flukt resten av livet, kan retten i lys av sakens alvor ikke se er egnet til å redusere faren for unndragelse. Retten viser i den forbindelse også til at statsadvokaten i oversendelsen til Riksadvokaten har tatt forbehold om å nedlegge påstand om forvaring med en tidsramme på 30, med 20 års minstetid, skriver domstolen.

Matapour trakk anken

Arfan Bhatti har vært under etterforskning siden masseskytingen i 2022. Han har hele veien nektet straffskyld og avviser at han har forholdt seg slik påtalemyndighetens mener.

Forsvarer John Christian Elden har så langt ikke besvart NTBs henvendelse.

To personer ble drept og ti alvorlig skadet under terrorskytingen mot folk som var på utestedene Per på Hjørnet og London Pub for å feire pride. Til sammen hadde 312 personer status som fornærmet da Zaniar Matapour sto for retten.

Han ble dømt til 30 års forvaring, med en minstetid på 20 år. Dommen ble nylig rettskraftig da Matapour besluttet å trekke anken sin.

