– Norge mer sårbart av tett forsvarssamarbeid med USA

Uro knyttet til at Europa faller nedover på listen over USAs sikkerhetspolitiske prioriteringer skaper bekymring for norsk forsvarsevne, skriver Klassekampen.

– Vi er veldig sårbare. Hele Norges forsvars- og sikkerhetspolitikk er bygd opp rundt at USA skal komme oss til unnsetning, sier professor Torunn Laugen Haaland ved Institutt for forsvarsstudier til avisen.

Forsvarssamarbeidet mellom Norge og USA er bredt. Blant annet baseres Norges luftflåte på 52 amerikanske F-35-kampfly, og Forsvaret benytter også P-8 Poseidon maritime patruljefly fra USA. Flere av de viktigste luftvernkomponentene er levert av amerikanerne, og Forsvaret vurderer å kjøpe amerikanske «Patriot»-systemer for langtrekkende luftvern.

Tormod Heier, professor ved Forsvarets høgskole, peker på at Norges sterke avhengighet av USA også betyr sårbarhet for endringer i amerikansk politikk.

– Det er en sårbarhet i å være avhengig av en storebror. Det er ikke noe nytt. Så er spørsmålet hvordan man reagerer.

Han understreker likevel at hovedprinsippet i Nato – alliansens artikkel 5 – neppe er truet.

– Hvis amerikanerne ikke gjør det, vil det være en gavepakke til Kina, Russland og Iran. Det vil sende et signal om at USA ikke lenger har evne eller vilje til å hevde sine interesser. Summen av de krisene som da vil kunne oppstå, vil bety kostnader som langt overstiger å komme Norge til unnsetning, sier Heier.

