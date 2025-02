Kvinne dømt til tolv års fengsel for drap på ekskjæreste i Oslo

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det skriver Aftenposten, som viser til dommen fra Borgarting lagmannsrett. Dommen er tilsvarende den fra tingretten, som kvinnen anket.

25 år gamle Mathias Stormbo Macdonald ble funnet hardt skadet i en trappeoppgang i Thorvald Meyers gate på Grünerløkka i Oslo 21. mai 2023. Det ble forsøkt livreddende førstehjelp, men 25-åringen ble erklært død på stedet.

I timen før han døde, var både den nå dømte kvinnen og 25-åringen i flere samtaler med både AMK og legevakten. I retten ble det spilt av lydopptak fra en nødsamtale med AMK. Her hevdet kvinnen at Macdonald hadde skadet seg selv.

Hun nektet straffskyld i retten og hevdet at hun hadde en blackout på grunn av ruspåvirkning. Hun mente i retten at 25-åringen kan ha knivstukket seg selv i brystet, men retten landet på at det var hun som knivstakk ham.

Den 25 år gamle mannen var også i kontakt med en venninne kort tid før han ble drept, hvor han fortalte at han var blitt knivstukket.

I tillegg til dommen på tolv års fengsel må 40-åringen betale nesten 465.000 kroner i oppreisning og erstatning til offerets far.