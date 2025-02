Kongen fyller 88 år – nå er det tolv kommuner igjen å besøke

Av Mette Estep/NTB

På vei inn i sitt åttiniende år har kong Harald mange jern i ilden. Et høydepunkt for den sportsinteresserte kongen blir å være til stede under ski-VM i Trondheim, i to omganger, og i mai blir det markering av at det er 80 år siden frigjøringen og slutten på andre verdenskrig. I midten av juni blir det fylkestur, denne gangen til Troms og Svalbard. De årvisse fylkesturene er noe av det beste kongeparet vet om.

– Vi prøver å komme oss rundt og besøke alle kommunene i landet vårt. De siste årenes fylkes- og kommunesammenslåinger har hjulpet oss et stykke på vei. Men siden noen sammenslåtte kommuner har gjenoppstått til sitt gamle jeg, må vi nok holde på en god stund til, sa kong Harald med et smil under stortingsmiddagen på Slottet i oktober.

Disse kommunene er igjen

I juni skal kongeparet besøke de to kommunene i Troms som ennå ikke er besøkt offisielt: Balsfjord og Kvænangen. Slottet har sendt NTB en liste over de kommunene som da vil stå igjen på lista, ti stykker: Beiarn (Nordland), Nissedal, (Telemark), Siljan (Telemark), Etne (Vestland), Samnanger (Vestland), Vaksdal (Vestland), Askvoll (Vestland), Rindal (Trøndelag), Høylandet (Trøndelag) og Aremark (Østfold).

Det gjenstår å se om noen av dem får besøk i 2025, men mest sannsynlig vil det ta litt tid å rekke over alle. Da kongen nevnte temaet i talen i fjor, sa han at tidsbruken er «helt i tråd med perspektivmeldingens ambisjon om at flere eldre skal stå lenger i arbeid».

Tanker om året som kommer

Humoren og åpenheten er noen av egenskapene som har gjort kongen svært populær. I nyttårstalen 2024 var det en ydmyk og ærlig konge som delte tanker om året som hadde gått, og om framtiden.

– For oss i familien har dette vært et år da vi virkelig ble satt på prøve. Et år da vi har blitt enda mer bevisst på hva som betyr noe her i livet, sa kongen, og reflekterte over motivasjon, håp og samhold.

I denne talen delte kong Harald også et bilde fra egen hverdag.

– Det hender at jeg står i vinduet her på Slottet om morgenen og ser utover byen, nedover Karl Johans gate. Morgensolen kommer opp over åsen og farger himmelen rosa og oransje. Langsomt våkner byen til liv. Det er så vakkert og så fredelig. Da takker jeg.

