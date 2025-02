Ingvar Ambjørnsen har flyttet hjem til Norge etter 40 år i Tyskland

– Nå har jeg vært her en måneds tid, sier Ambjørnsen til VG.

Han har bodd i Hamburg i Tyskland siden 1984 sammen med sin tyske kone, som nå forblir boende i Tyskland og skal pendle til Norge. For ti år siden kjøpte Ambjørnsen en leilighet i fødebyen Tønsberg, og han har et håp om å flytte inn dit når han er i bedre form.

– Nå sitter jeg her på et privat sykehjem. Jeg hadde to akutte innleggelser i fjor, og nå er jeg her for å trene meg opp – og for å komme inn i det norske systemet igjen, sier han.

Forfatteren, som blant annet er kjent for «Elling»- og «Pelle og Proffen»-bøkene, har den alvorlige lungesykdommen kols. Han er nå nødt til å få oksygentilførsel hele tiden.

– Jeg har ikke vært i Norge siden 2019, og har levd isolert siden pesten, koronaen, kom i 2020. Og ja, jeg har ikke gått ut av isolasjonen før nå. Jeg sitter i rullestol og er koblet til oksygen hele tiden, så det er ikke bare å sette seg i en taxi og si: «Kjør», sier han til VG.

Men sykdommen til tross – han forsikrer om at han ikke har lagt pennen på hylla for godt.

– Jeg er ganske redusert, men det er ikke sånn at jeg ikke skriver. Jeg har tidligere hatt et høyt tempo, det har jeg ikke lenger. Men jeg har absolutt ikke lagt opp som forfatter.