Forsvarssjefen: Jeg ser ingen endring i USAs felles interesser med Norge i nordområdene

– Et veldig vesentlig poeng at det eneste som kan true USA ordentlig, er jo russiske kjernevåpen som er i våre nærområder. Og russiske undervannsbåter med kjernevåpen om bord som seiler ut gjennom våre nærområder, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen til NTB.

Forsvarssjefen forteller at han har snakket mye med sin amerikanske kollega flere ganger den siste uka. De har deltatt på flere møter sammen. Signalene som er gitt, er at amerikanerne forholder seg til de politiske føringene som blir gitt, at de fortsetter arbeidet innenfor Nato og med de planene de har.

– Jeg tenker at Norge har et veldig sterkt interessefellesskap med USA i nord. Det gjør at det bilaterale forholdet er i begges interesse, og derfor også viktig for både USA og Norge. Jeg ser ingen endring i det, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen til NTB.

– Direkte feil fra Trump

Forsvarssjefen har vært i tett dialog med kolleger i hele Nato etter de siste uttalelsene fra Trump-administrasjonen over hvordan de mener krigen i Ukraina skal avsluttes.

Også Kristoffersen reagerer på president Donald Trumps uttalelser om Ukraina og sier de er direkte feil.

– Det var Russland som annekterte Krim, det var Russland som angrep Ukraina 24. februar 2022. Det viser all historie at er sant. Og det president Trump sier, er jo direkte feil, sier Kristoffersen.

Norge vokter porten

Forsvarssjefen og forsvarsstaben er de som skal gi fagmilitære råd inn til departement og statsministeren. At Norge på den ene siden helhjertet også aktivt støtter opp om Ukrainas kamp mot Russland, regner likevel ikke Kristoffersen skal bli noe problem for det svært tette forholdet Norge har til USA i de norske nordområdene.

For selv om Trump snakker i en positiv tone om president Putin, ligger det ikke an til noe vennskap mellom dem, mener forsvarssjefen. Han tror at Russland fortsatt vil være en fiende av USA.

Og det er i farvannet mellom Svalbard og det norske fastlandet, i det såkalte Bjørnegapet, at en av de få virkelige truslene mot amerikansk sikkerhet fra øst ligger. Der samarbeider norske og amerikanske interesser i å holde oversikt og kontroll over all russisk aktivitet.

– Noe av det amerikanerne frykter mest, er at Russlands stillegående undervannsbåter skal snike seg ut og legge seg utenfor USAs østkyst med atomvåpen om bord. For det vil være et veldig sterkt politisk instrument som russerne kan bruke hver gang det eventuelt er en uoverensstemmelse mellom USA og Russland. Da har Russland et ganske potent maktmiddel ved å kunne ta New York og Chicago, forklarer professor Tormod Heier ved Forsvarets stabsskole.

Heller ikke Heier tror USA vil sette det forsvarspolitiske samarbeidet med Norge i fare.

Enig i desinformasjon

Forsker ved Institutt for forsvarsstudier, Karen-Anna Eggen, er mindre overbevist. Hun peker på at Trump ser ut til å dele Putins verdenssyn og spør seg om den amerikanske presidenten ser den samme sikkerhetspolitiske verdien i etterretningssamarbeidet med Norge.

– Det er bekymringsfullt at Trump i så stor grad deler verdenssyn og talepunkter fra Russland og at de diskuterer felles energiprosjekter i Arktis. Det er ikke sikkert det blir noe av, men heller ikke utenkelig at Trump i forlengelsen av dette en dag kan si seg enig i russisk desinformasjon og klaging knyttet til norsk jurisdiksjon på og diskriminering av russere på Svalbard. Hva skjer da, spør Eggen.

– Norge må uansett belage seg på å bruke mer penger på forsvar og styrke beredskapen, sier hun og trekker fram at Norge allerede har knyttet sterkere bånd til Finland og Storbritannia.

Hvis han lytter til rådgiverne

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen sier han antar at også Donald Trump og hans administrasjon forstår hvor viktig det tette samarbeidet med Norge er for amerikansk sikkerhet.

– Nå har Trump vært president en gang før, så jeg antar at han forstår det. Jeg vet det jo ikke, og jeg aner jo ikke hva som skjer internt i Trump-administrasjonen. Men det er en god forståelse i USA, blant embetsfolk og militære ledere, av hvor viktig dette samarbeidet er. Så er det opp til den amerikanske presidenten om han vil benytte seg av sine rådgivere. Det antar jeg at han gjør, og da tenker jeg at han forstår det veldig godt, sier forsvarssjefen.

Kristoffersen er foreløpig ikke spesielt bekymret over nyhetsmeldingene om at Trumps forsvarsminister Pete Hegseth har varslet betydelige innsparinger i det amerikanske forsvaret.

– 8 prosent er ganske mye, hvis det er det som er målet i USA. Det kommer an på hvordan de har tenkt å foreta de kuttene, men det er alltid potensial for å effektivisere i store organisasjoner. Vi jobber selv med det, sier Kristoffersen

