Forsker frykter Russland kan velge å teste Nato på Svalbard

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I VG skisserer professoren et hypotetisk scenario der russiske medier påstår at sysselmesteren i Longyearbyen mishandler russiske borgere i Barentsburg. Ifølge Hilde kan Russland da sende en egen politistyrke under påskudd av å beskytte sine borgere.

– Hva gjør Norge da? Det er ikke så enkelt. Da har vi og Nato et problem, sier professor Paal Hilde til VG.

– Men det farligste for Norge, vil jeg påstå, er dersom USA sier at de ikke lenger vil stå ved sin forpliktelse i Nato til å bistå militært dersom et av medlemslandene blir angrepet, sier professoren.

En slik utvikling kan ifølge Hilde gi Russland økt selvtillit til å presse Europa gjennom såkalte hybride virkemidler, selv om han ikke tror på en direkte invasjon.

Forsvarsminister Tore Sandvik understreker at Svalbard er norsk territorium, og understreker at øygruppen også er viktig for USA, Storbritannia og Nato.

– Så hvis Putin tar seg til rette på Svalbard, utfordrer han artikkel 5 hos Nato-landene, sier forsvarsminister Tore Sandvik til VG mens han er vert for sin britiske ministerkollega John Healey i Bodø.

Les også: Moren ble drept: – Det hadde skjedd en voldshendelse, fikk jeg vite (+)

Les også: Jeff Bezos pleide å si «Jeg stoler på deg, Maren». Så fikk hun sparken (+)