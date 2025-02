Bil ødelagt i brann på Grünerløkka

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Nødetatene ble varslet om brannen i Schleppegrells gate ved kunstgressbanen klokken 2.18, forteller operasjonsleder Roy Langengen i Oslo politidistrikt.

Oslo brann- og redningsetat forteller til NTB at bilen som brant var en mindre personbil som sto parkert langs gaten.

– Vi er på stedet og brannen ble slått raskt ned. Ingen fare for spredning til boliger eller andre biler, forteller vaktkommandør Tor Audunhus ved 110 sentralen.

– Bilen blir tauet inn for undersøkelser for å finne ut hva som har skjedd. En av hypotesene er at brannen er påsatt. Vi har ikke kommet i kontakt med eier, sier operasjonslederen.

