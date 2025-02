Åtte asylmottak legges ned på grunn av færre asylsøkere

UDI sier opp avtalene med åtte ordinære asylmottak rundt om i landet. Totalt dreier det seg om 1340 plasser, men regionen Vest er unntatt fra kuttene.

Oppsigelsene gjelder fra og med 17. februar, og siste driftsdato for alle åtte mottak er 17. juni, opplyser Utlendingsdirektoratet.

Bakgrunnen er at det nå kommer langt færre asylsøkere til landet.

– Derfor sier vi opp åtte avtaler om drift av ordinære asylmottak fordelt på regionene Nord, Midt, Indre Øst og Sør. Region Vest er skjermet mot reduksjon av kapasitet i denne omgang for å ivareta krav om fordeling av asylmottak i hele landet, opplyser UDI i en pressemelding.

Direktoratet ønsker samtidig å takke alle som har jobbet ved mottakene, og vertskommunene for et viktig bidrag ved å ta imot asylsøkere på en forsvarlig måte i en krevende periode.

---

Disse mottakene mister avtalen med UDI

– Lødingen asylmottak i Lødingen

– Kvitnes asylmottak i Tjeldsund

– Sunndal asylmottak i Sunndal

– Heim asylmottak i Heim

– Dovregubben asylmottak i Sel

– Hovelsåsen asylmottak i Åsnes

– Lista asylmottak i Farsund

– Skien asylmottak i Skien

Mottakene er spredt over hele Norge, unntatt region Vest. De drives av aktørene Hero Norge, Sana Mottaksdrift og Ostra Consult AS og har kapasitet som varierer fra 150 til 240 plasser.

---

To nye mottak

Samtidig med at åtte mottak avvikles, foregår det en prosess med å etablere to nye asylmottak med tilrettelagte avdelinger. Det skyldes at det kommer stadig flere personer som trenger særskilt oppfølging. I disse avdelingene er det også ordinære plasser for familiemedlemmer til beboerne.

Beboerne i de åtte mottakene som nå legges ned, skal prioriteres når det gjelder å få en kommune å bosette seg i. De som ikke får noen bolig før mottakene legges ned, blir plassert i andre asylmottak i nærheten, opplyser UDI.

